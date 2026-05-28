Crece intercambio académico de la UAdeC; triplica participación estudiantil en el País

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Subdirección de Superación Académica de la Dirección de Asuntos Académicos, fortaleció el Programa de Movilidad Estudiantil Nacional al registrar un crecimiento histórico en la participación de alumnos que realizan estancias en instituciones de educación superior del país. Durante el periodo rectoral 2024-2026, la máxima casa de estudios de Coahuila contabiliza hasta el momento 109 estudiantes en movilidad nacional, de los cuales 100 participaron de manera presencial y nueve de forma virtual.

La cifra representa un incremento de 285.71 por ciento en comparación con el periodo 2021-2023, cuando se registraron 40 estudiantes en programas de intercambio académico, de ellos 35 presenciales y 5 virtuales.

Entre las universidades receptoras destacan instituciones de gran prestigio nacional como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de universidades privadas como la Universidad de Monterrey y la Universidad Anáhuac México.

Como parte del fortalecimiento del programa, la UAdeC incrementó y homologó el monto de las becas de movilidad a 25 mil pesos por estudiante, destinando hasta ahora una inversión total de dos millones 475 mil pesos para respaldar a los universitarios participantes. El recurso asignado representa un aumento de 318.94 por ciento en comparación con administraciones anteriores, sin contemplar aún el presupuesto que se ejercerá durante el semestre agosto-diciembre de 2026.

La Universidad también consolidó la movilidad entrante mediante la recepción de estudiantes provenientes de instituciones como la Universidad Veracruzana, Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Nayarit y Universidad Autónoma de Chihuahua. Hasta el momento, la UAdeC ha recibido a 10 alumnos visitantes en movilidad nacional, fortaleciendo los lazos de colaboración académica e intercambio de conocimientos con otras universidades del País.

Publicidad

Temas

Movilidad estudiantes

Organizaciones

UAdeC

