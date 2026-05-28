Ciencia joven toma voz en la UAdeC con encuentro de carteles

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Asuntos Académicos y la Coordinación de Bachilleratos, realizó el Primer Encuentro de Carteles Científicos de Nivel Medio Superior, en el que participaron planteles de bachillerato de la Unidad Sureste con proyectos desarrollados desde la materia de Metodología de la Investigación. Durante la jornada académica, alumnas y alumnos presentaron investigaciones enfocadas en problemáticas sociales, salud mental, educación, relaciones humanas, hábitos juveniles y fenómenos culturales, utilizando el formato de cartel científico como una herramienta visual y creativa para comunicar sus hallazgos.

La coordinadora de Bachilleratos de la UAdeC, Patricia Martínez Martínez, explicó que la actividad busca fortalecer las habilidades de investigación entre las y los estudiantes, además de fomentar la capacidad de síntesis, análisis y exposición pública de temas de interés para las juventudes. Añadió que cada proyecto fue seleccionado por los propios estudiantes y desarrollado con el acompañamiento de docentes, quienes guiaron el proceso metodológico y la elaboración de los contenidos.

Martínez Martínez señaló que uno de los objetivos posteriores del encuentro es integrar un libro digital o impreso que reúna los carteles presentados, con la finalidad de compartirlos con la comunidad universitaria y visibilizar el trabajo académico que se realiza en los bachilleratos de la institución. Entre los temas expuestos destacaron investigaciones sobre fatiga visual y uso de iluminación en adolescentes, trayectorias invisibilizadas en el beisbol saltillense, causas del suicidio en jóvenes, efectos negativos del uso prolongado de audífonos, participación política juvenil y organización académica entre estudiantes del Instituto de Lenguas Extranjeras.

Asimismo, se abordaron asuntos relacionados con música y emociones, maltrato animal, liderazgo escolar, educación sexual, trastornos alimenticios, dependencia emocional, parálisis del sueño, infecciones de transmisión sexual, ansiedad derivada del uso excesivo de redes sociales, bullying, educación financiera, inclusión educativa y el impacto psicológico de las películas de terror en adolescentes. La actividad reunió propuestas elaboradas desde distintas perspectivas académicas y sociales, consolidándose como un espacio para impulsar la divulgación científica y el pensamiento crítico entre estudiantes de nivel medio superior.

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