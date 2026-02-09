Crece matrícula en CECyTE Coahuila; el reto ahora es evitar la deserción escolar: Azucena Ramos

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTE) registró un crecimiento de 6.7 por ciento en su matrícula, al alcanzar más de 19 mil estudiantes, un incremento que consolida al subsistema, pero que también plantea un nuevo reto: lograr que los jóvenes permanezcan hasta concluir sus estudios.

La directora general del CECyTE Coahuila, Azucena Ramos, explicó que, aunque el crecimiento es positivo, el enfoque ahora está en mejorar los indicadores de permanencia. “El gran reto va a ser que los jóvenes permanezcan hasta el final y que bajemos la desafiliación”, dijo.

De acuerdo con la funcionaria, el subsistema logró reducir la tasa de desafiliación de 8 por ciento a 6 por ciento, una disminución de dos puntos porcentuales que, dijo, coloca a Coahuila por debajo de la media nacional. “Bajar dos puntos porcentuales en desafiliación es muchísimo”, afirmó.

Entre las estrategias que han contribuido a este resultado, destacó el fortalecimiento de la escuela para padres, así como visitas directas a las familias. “Hoy el que los padres de familia estén cercanos a los docentes y a la escuela es fundamental; se ha vuelto una plataforma importante para orientarlos y hacerlos partícipes del desarrollo de sus hijos”, explicó.

Agregó que la permanencia escolar también se apoya en esquemas de becas, ya que entre 90 y 92 por ciento del alumnado cuenta con algún tipo de apoyo, incluidos descuentos directos y becas académicas. “Lo que queremos es que nadie se quede sin estudiar”, sostuvo.

SÍ HAY CAMPO LABORAL

En paralelo, recordó que el CECyTE amplió su oferta educativa con cinco nuevas carreras: Electromovilidad, Administración de Autotransporte, Vitivinicultura, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, todas con alta demanda desde su apertura. “Estas carreras están llenas”, indicó la directora.

Sobre la viabilidad laboral, Ramos aseguró que las nuevas opciones responden a diagnósticos específicos del sector productivo. “Sí hay campo laboral. Un diagnóstico te va a decir si es viable o no una carrera, porque de nada sirve abrir carreras donde después no haya trabajo”, afirmó, al destacar que el modelo de formación dual ha permitido vincular a los estudiantes directamente con las empresas y facilitar su inserción laboral.