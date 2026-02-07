Repunte en reprobación en secundarias de Coahuila enciende alertas educativas

Aunque el porcentaje de reprobación en las secundarias de Coahuila no alcanza los niveles registrados durante la pandemia de Covid-19, que obligó a los estudiantes a tomar clases en línea durante casi dos años, entre 2023 y 2024 se ha observado una tendencia al alza.

Según datos de la Secretaría de Educación del Estado (SEDU), en el ciclo escolar 2023–2024 hubo 6 mil 316 alumnos reprobados de una matrícula total de 152 mil 139 estudiantes en este nivel, lo que representa 4.15 por ciento de la población de nivel secundaria.

Aunque aún no se cuentan con estadísticas oficiales del ciclo 2024–2025, docentes han señalado percibir un aumento en el número de reprobados en comparación con hace una década.

Además, de acuerdo con los resultados de la última evaluación diagnóstica aplicada al inicio de ese ciclo por la desaparecida Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Evaluación (Mejoredu), en el país ocho de cada 10 estudiantes que cursaron tercero de secundaria no mostraron un aprendizaje plenamente desarrollado. En los campos formativos Saberes y Pensamiento Científico, que incluye Matemáticas, y Ética, Naturaleza y Sociedades, nueve de cada 10 alumnos presentaron deficiencias.

Los datos históricos de SEDU muestran que en el ciclo 2019–2020 reprobaron 2 mil 717 alumnos de 152 mil 482, equivalente a 1.78 por ciento. En el 2020–2021, el porcentaje subió a 5.15 por ciento, con 8 mil 044 estudiantes reprobados de 156 mil 258, siendo este el más alto de los últimos años.

En 2021–2022, la cifra descendió a 3 mil 234 reprobados de 154 mil 055, o 2.10 por ciento, mientras que en 2022–2023 volvió a aumentar a 3.63 por ciento, con 5 mil 471 alumnos que no aprobaron; mientras que el ciclo 2023–2024 confirma un incremento respecto a los dos años previos, aunque sin alcanzar el máximo registrado en la pandemia.