Crecen cauces en Acuña, Sabinas y Múzquiz; reportan cierre hacia Hércules, en Coahuila

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    Crecen cauces en Acuña, Sabinas y Múzquiz; reportan cierre hacia Hércules, en Coahuila
    Las lluvias generaron reportes de creciente en el arroyo La Zorra, en la serranía de Acuña (foto). El nacimiento del río Sabinas también recibió escurrimientos de la sierra de Santa Rosa. CORTESÍA

El arroyo La Zorra, en la frontera norte, y afluentes de la sierra de Santa Rosa, en la región carbonífera, registraron crecientes; avisos carreteros surgen también en Sierra Mojada

Las lluvias registradas entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes 16 de octubre han provocado crecientes en cauces de Acuña, Sabinas y Múzquiz, mientras en Sierra Mojada se reportó la interrupción del paso hacia Hércules, a la altura del kilómetro 10 de la carretera que comunica con Esmeralda.

En Múzquiz, las precipitaciones en la sierra de Santa Rosa incrementaron el caudal de los arroyos El Álamo y La Lajita, así como del nacimiento del río Sabinas, en el sector de la comunidad kikapú. Personal de Protección Civil, a cargo de Víctor Guajardo Loo, recorrió estos puntos durante la mañana para revisar sus condiciones.

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El retorno del agua modificó el panorama de cauces que habían atravesado periodos prolongados de sequedad. La revisión municipal abarcó tanto los arroyos serranos como el nacimiento del río, donde se observó el aporte de las lluvias de las últimas horas.

En Acuña, los reportes situaron otra creciente en el arroyo La Zorra, en la zona serrana, por el camino hacia el parque eólico. El punto señalado corresponde al ámbito rural del municipio; la información sobre este cauce no debe confundirse con un reporte de inundación generalizada en la ciudad.

En Sierra Mojada, el aviso dirigido a quienes se trasladan hacia Hércules señaló que las condiciones de la carretera Esmeralda-Hércules impedían circular con seguridad en el kilómetro 10. Se pidió evitar el sector, extremar precauciones y esperar a que existan condiciones adecuadas para reanudar los desplazamientos.

La recomendación también incluyó compartir el aviso con quienes tuvieran previsto utilizar esa ruta, para prevenir que llegaran al tramo afectado e intentaran atravesarlo. El señalamiento se refiere a ese acceso carretero específico.

Ante crecientes como estas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres recomienda no cruzar ríos, arroyos ni vados, a pie o en vehículo. El agua puede ocultar baches, piedras y daños en el camino, además de arrastrar a quienes intenten pasar.

En zonas serranas, los escurrimientos pueden alcanzar rápidamente las partes bajas. Por ello, la precaución debe mantenerse en cruces rurales y márgenes de los cauces, aunque la lluvia haya disminuido en el sitio donde se encuentran los habitantes.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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