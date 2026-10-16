Sheinbaum niega daño ambiental por planta de gas en el Golfo de California pese a suspensión judicial en Sonora

Durante la conferencia matutina del viernes 16 de octubre de 2026, la mandataria afirmó que la infraestructura está prácticamente terminada, aunque reconoció que los trabajos se detuvieron mientras se resuelve el recurso legal presentado contra el proyecto.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la construcción de la planta de gas natural licuado Amigo GNL , proyectada en Sonora, no representa un daño ambiental, pese a que las obras permanecen suspendidas por un amparo relacionado con cuestionamientos sobre sus autorizaciones.

“No hay ningún daño ambiental”, declaró Sheinbaum al ser cuestionada sobre las preocupaciones de habitantes, organizaciones ambientalistas y otros sectores que advierten posibles afectaciones al ecosistema del Golfo de California.

La presidenta también adelantó que funcionarios federales presentarán información sobre los antecedentes de la obra, sus permisos y los estudios realizados antes de su aprobación. La intención, explicó, es exponer los argumentos técnicos que respaldan el desarrollo de esta infraestructura energética.

AMPARO MANTIENE DETENIDAS LAS OBRAS

Sheinbaum reconoció que la construcción no puede continuar mientras esté vigente la suspensión judicial correspondiente. La situación mantiene en pausa un proyecto que ha generado debate por sus posibles consecuencias ambientales y por las condiciones en las que se autorizaron sus trabajos.

“Ahorita se paró. Como hay amparo, se paró hasta que no se resuelva”, señaló la mandataria durante su intervención.

El caso ha despertado preocupación entre habitantes de la región y defensores del medio ambiente, quienes han recurrido a instancias legales para cuestionar la instalación de la planta y los efectos que podría tener sobre el entorno marino.

Ante estos señalamientos, la presidenta sostuvo que los posibles impactos fueron considerados en los estudios previos y que las autoridades competentes podrán explicar los criterios utilizados para evaluar el proyecto.

SEMARNAT Y SENER EXPLICARÁN LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

La mandataria anunció que el próximo miércoles acudirán a la conferencia matutina representantes de la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el equipo de Amigo GNL.

“Le pedí a la secretaria de Energía y a la Semarnat que vengan la próxima semana para que expongan todo el programa”, indicó.

De acuerdo con Sheinbaum, durante esa presentación se detallarán la ubicación de las instalaciones, las autorizaciones otorgadas, los estudios de impacto ambiental y las condiciones contempladas para la operación de la planta.

La presidenta también defendió la evaluación ambiental realizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que la ubicación del proyecto no corresponde a la zona principal del ecosistema de la vaquita marina.

“Se hizo todo el estudio de impacto ambiental de la zona, que está en la parte baja, que no es la parte del ecosistema de la vaquita marina”, afirmó.

EL TRÁNSITO DE BUQUES, OTRO PUNTO DE CONTROVERSIA

Uno de los aspectos que genera inquietud es el tránsito de embarcaciones vinculadas con la operación de la planta en el Golfo de California, una región de gran importancia por su biodiversidad y por la presencia de distintas especies marinas.

Entre las preocupaciones planteadas se encuentra el posible impacto de la navegación sobre animales como la ballena azul y la ballena gris, que utilizan aguas del Pacífico mexicano durante diferentes etapas de sus desplazamientos estacionales. También se ha señalado la importancia ecológica de esta región, reconocida por la Unesco como Patrimonio Mundial.

Al responder sobre el movimiento de los buques, Sheinbaum aseguró que se establecieron rutas marítimas para evitar interferencias con las zonas consideradas sensibles y sostuvo que en el área ya circulan cruceros y otras embarcaciones.

“Fue estudiado muy a fondo los beneficios, eh, los posibles impactos y cómo desarrollar”, expresó.

La mandataria también se refirió a la estimación de 60 embarcaciones al año mencionada durante la conferencia y calculó que el movimiento equivaldría aproximadamente a un buque por semana. “Se definió ruta de los buques”, añadió.

La presentación anunciada por el Gobierno federal será relevante para conocer los estudios y las medidas contempladas para atender los riesgos señalados. Mientras tanto, la continuidad de las obras dependerá de la resolución del recurso judicial.