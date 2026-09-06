Crecen denuncias por personas heridas en riñas en Coahuila: 110 a la semana

A raíz de recientes riñas ocurridas en Saltillo, de las cuales han resultado personas lesionadas de gravedad, datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que, entre enero y julio de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado 3 mil 322 investigaciones por el delito de lesiones dolosas.

Las denuncias y las víctimas de lesiones dolosas por riñas en Coahuila incrementaron durante el último año en Coahuila, donde se promediaron 110 investigaciones iniciadas por autoridades por semana, según datos oficiales.

El Código Penal de Coahuila establece que comete ese delito “cualquier persona que, de forma intencional, realice una acción u omisión que provoque un daño directo a la salud de otra persona”.

La incidencia de investigaciones en los primeros siete meses de 2026 representa un incremento de 15 por ciento respecto a 2025, cuando en el mismo periodo se iniciaron 2 mil 885 carpetas de investigación.

Esta semana, Saltillo registró al menos dos casos de riñas con personas cercanas entre sí como protagonistas. Uno de ellos ocurrió en la colonia Lomas Verdes, que dejó como saldo a un joven de 31 años que tuvo que ser hospitalizado con lesiones de gravedad. Los presuntos agresores serían miembros de su familia.

Otro caso se registró en la colonia Antonio Cárdenas, aunque ahí hubo una persona fallecida tras sufrir agresiones también por parte de familiares.

En ese sentido, en lo que va de 2026 se tiene registro de 3 mil 647 víctimas de lesiones dolosas en Coahuila, de las cuales 625 se registraron en Saltillo.

¿CON QUÉ SE PELEAN?

Entre enero y julio de 2025 se registraron 17 casos en los que se usaron armas de fuego para causar lesiones, mientras que en el mismo periodo, pero de 2026, ese método alcanzó 21 casos con 22 víctimas, es decir, tuvo un aumento.

Por otro lado, mientras que los registros de homicidio se mantienen a un ritmo igual entre 2025 y 2026, con 42 carpetas iniciadas, los registros de intento de homicidio, que por primera vez publica el SESNSP, tuvo 12 registros de enero a julio de este año, casos similares o que anticipan a los de lesión.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Inegi, consigna que en Saltillo la intolerancia a través de enfrentamientos en la calle aumentó de 30.1 a 43.6 por ciento entre 2025 y 2026.

Además, el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal revela, con datos de 2024, que se registraron 30 mil 105 llamadas al 911 por personas agresivas en la entidad.