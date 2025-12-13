La Laguna: ¿Cuáles eran los alcances políticos de ‘El Limones’?

    La Laguna: ¿Cuáles eran los alcances políticos de ‘El Limones’?
    FOTO: SECRETARÍA DE MARINA/SSPC/CUARTOSCURO

Si no se detiene también a quienes permitieron crecer a un extorsionador, fueron partícipes o recibieron recursos de este personaje, el problema va a continuar

La detención de Édgar “N”, “El Limones”, quien era secretario de Organización de la CATEM en Durango, debería ser sólo el inicio de algo mucho más profundo, sobre todo por los alcances políticos que tuvo el personaje.

Mientras el dirigente nacional de la CATEM, Pedro Haces, niega cínicamente que “El Limones” fuera líder de la organización, decenas de videos y fotografías evidencian lo contrario. Y por eso la pregunta no debería ser si era o no miembro de la CATEM, sino cuestionar cuáles fueron sus alcances políticos: hasta dónde alcanzaron los tentáculos de un personaje que, con el logo de la CATEM, “pasaba la charola”, como dijo el gobernador de Coahuila. Resulta impensable que este tipo de personas, que saludan a políticos y se fotografían con ellos a discreción, actúen como lo hacía “El Limones” sin el arropo del poder político.

No hay que olvidar que en las distintas denuncias públicas que hicieron transportistas, ganaderos y agricultores, señalaron invariablemente las omisiones por parte de las autoridades de Durango e inclusive acusaron una presunta colusión de la Fiscalía estatal.

Las denuncias incluían testimonios que aseguraban que las extorsiones no sólo se presentaban bajo el cobijo de autoridades, sino incluso con la participación de éstas. Hay que recordar que el 5 de diciembre, días antes de la detención de “El Limones”, miembros de la Guardia Nacional y el Ejército sitiaron las instalaciones de la Vicefiscalía en Lerdo, sin que hubiera una comunicación oficial. Antes, el 5 de septiembre, hubo un operativo en el que catearon las oficinas de la CATEM en Gómez Palacio. El 4 de octubre también se aseguraron bodegas llenas de precursores químicos en la capital de Durango y una pipa con 7 mil litros de hidrocarburo. Dos días después se informó la detención en Durango de “Don José”, señalado por el gabinete de Seguridad Federal como líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas, además de estar vinculado al grupo criminal de “Los Cabrera”.

El cateo a la Vicefiscalía, a las oficinas de la CATEM, el aseguramiento de las bodegas y las detenciones de “Don José” y “El Limones” tienen un punto en común: las autoridades duranguenses no participaron, y en la comunicación oficial de la última detención, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, agradeció al gobierno de Coahuila, pero no nombró al de Durango.

Y todo esto ocurre evidentemente por los alcances del crimen en las estructuras de gobierno. “El Limones”, detenido y acusado ahora por ser parte de una organización criminal y de liderar una red de extorsiones en la región, alzaba manos de candidatos –morenistas y priistas– en primera fila, abrazaba a diputados y alcaldesas; vaya, se codeaba con el poder político sin ningún pudor (ahí están las fotografías).

Por eso la detención se celebra, pero también invita a cuestionar cuáles eran los alcances políticos que permitieron operar en completa impunidad.

AL TIRO

Posiblemente, la detención de “El Limones” es un respiro a los transportistas, ganaderos y agricultores que sufrieron por meses el azote de las extorsiones. Pero es también apenas una parte de un problema que va más allá de la detención de un personaje.

Es necesario –como se ha dicho en otros asuntos– que se eliminen completamente las redes políticas que permitieron crecer a un extorsionador hasta los niveles que alcanzó en La Laguna, en donde, bajo la coraza de un sindicato, actuó hasta el pasado miércoles de manera impune. Porque si no se detiene también a quienes lo permitieron, fueron partícipes o recibieron recursos de este personaje, el problema va a continuar.

Ojo, en Coahuila también salpicó. Basta mirar al Centro de Convenciones Torreón, donde se realizaron varios bailes orquestados por este personaje, todos con la anuencia del director Rodrigo González.

Francisco J. Rodriguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la universidad La Salle Laguna. Tiene más de 10 años como periodista. Es corresponsal de Vanguardia en la región Laguna, así como reportero investigador de Semanario. Ha trabajado y colaborado en otros medios como Revista de Coahuila, Newsweek en Español, SinEmbargo, W Radio, Imagen Laguna, entre otros. Fue becario de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de la Red Global de Periodismo de Investigación. Ha obtenido premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica, así como menciones honoríficas en el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas. Actualmente también se desempeña como corresponsal de El Universal en Coahuila y Durango y es profesor de la Universidad Iberoamericana Torreón.

