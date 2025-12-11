Generó Tupy 300 contrataciones en 2025 y prepara paro técnico a finales de año

Fueron 300 los trabajadores que contrató la empresa Tupy en 2025, con el fin de para mantener la plantilla laboral y por algunas operaciones adicionales de producción, señaló Emanuel Cerda Martínez, gerente de recursos humanos en México de Tupy

Actualmente cuentan con una plantilla de 4 mil 200 trabajadores, pasando de 5 mil 100 en 2024, representando una tasa de decrecimiento de 17.6 por ciento.

Indicó Cerda Martínez que en el caso de la rotación voluntaria es del 1 por ciento en las plantas de Saltillo y del 4 por ciento en la planta de fundición que tienen en Ramos Arizpe, derivándose de cuidar la rotación de los empleados.

“No tenemos necesidad de recortar turnos, ni de hacer paros prolongados, eso es un beneficio para nuestro personal, mantener la fuente de trabajo es nuestra principal prioridad”, y añadió que para 2026 visualizan una operación estable con posibilidades de que después del segundo semestre se presenten algunos cambios.

Sobre un paro técnico para fin de año, comentó que tienen programados algunos días que están enfocado sobre todo en los días de fiesta, para algunas áreas será de una semana, otras dos semanas y el más amplío será de dos semanas y media, aunque combinado con vacaciones y festivos.

En el caso de los salarios de los trabajadores, comentó que buscan balancear el tema del salario con medidas como el adelanto de las vacaciones.

TUPY Y SU PRODUCCIÓN

Tupy produce blocks y cabezas de hierro y con compuesto para la industria de la construcción, automotriz, minería, así como transporte pesado y ligero; de hecho, un 30% de su producción va para la industria automotriz ligera y el 70% restante se distribuye un 40% para la industria automotriz de pesos y un 30% para equipos de minería, agricultura y construcción.

Sus fábricas se encuentran en Joinville, Santa Catarina y Betim, Brasil, en las ciudades de Saltillo y Ramos Arizpe, México y en Aveiro, Portugal. Además, Tupy tiene oficinas en Brasil, Estados Unidos, Alemania, Italia y Holanda.