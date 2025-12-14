Frente X las 40 Horas advierte posibles afectaciones en iniciativa de jornada laboral

La iniciativa presentada por el Gobierno Federal para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales generó observaciones por parte del Frente Nacional por las 40 Horas, que a través de un comunicado expresó su postura crítica sobre distintos puntos del planteamiento. A esta posición se sumó el Frente por las 40 Horas Coahuila, que ofreció declaraciones para ampliar los señalamientos contenidos en el documento.

De acuerdo con el Frente Nacional, aunque la propuesta reconoce formalmente la reducción de la jornada, plantea un esquema de aplicación gradual que, según señalaron, podría extenderse hasta cinco años. Esta gradualidad, expusieron, implica reducciones parciales de horas por año, lo que consideraron insuficiente para responder a las necesidades inmediatas de personas trabajadoras con responsabilidades de cuidado, problemas de salud o contextos familiares complejos.

En entrevista, Azael Charles, integrante del Frente por las 40 Horas Coahuila, explicó que otro de los puntos que genera preocupación es la modificación al esquema de pago de horas extraordinarias. Señaló que, conforme a la iniciativa, el pago triple comenzaría a aplicarse hasta después de la hora número 12 de trabajo extraordinario y se establecería un límite máximo de 16 horas, lo que, según dijo, podría incentivar estancias más prolongadas en los centros laborales para alcanzar ese nivel de remuneración.

Asimismo, indicó que el documento introduce el concepto de que únicamente se contabilizará como jornada el tiempo efectivamente trabajado en beneficio de la empresa, lo que, a decir del Frente, abre una laguna legal. Dijo que bajo esta redacción podrían quedar fuera del cómputo aspectos como tiempos de comida, pausas, uso de sanitarios o periodos de descanso vinculados a nuevas disposiciones como la llamada “Ley Silla”.

“Todo ese tiempo podría no considerarse parte de la jornada laboral y terminar sumándose a la permanencia total de la persona en el centro de trabajo”, señaló Charles, al advertir que este enfoque podría impactar directamente en la calidad de vida de las y los trabajadores.

El Frente también expuso que la iniciativa, según su análisis, no incorpora de manera explícita enfoques de género, cuidados y salud. Indicaron que esto resulta relevante, ya que las mujeres continúan enfrentando dobles jornadas relacionadas con el trabajo remunerado y las labores domésticas, además de responsabilidades de cuidado de hijas, hijos o familiares con enfermedades o discapacidades.

En el mismo sentido, señalaron que, aunque el documento reconoce que las jornadas extensas afectan la salud, permite esquemas de tiempo extra que, según indicaron, podrían fomentar una mayor dependencia de horas adicionales para complementar ingresos, en lugar de priorizar el descanso efectivo.

Finalmente, el Frente Nacional por las 40 Horas reiteró que su demanda central no se limita a la reducción de horas semanales, sino a la garantía de dos días de descanso, al advertir que la iniciativa permitiría distribuir las 40 horas en hasta seis días. Tanto el Frente Nacional como el Frente por las 40 Horas Coahuila llamaron a que el proceso legislativo incorpore la voz de las personas trabajadoras y evite retrocesos en derechos ya establecidos, según expresaron.