Cuestiona Rubén Moreira discurso de la 4T: Presumen bienestar, pero números dicen otra cosa

Ciudad de México.— El diputado federal Rubén Moreira Valdez afirmó que el discurso de Morena sobre un supuesto bienestar generalizado en el país no se sostiene frente a los datos oficiales, al advertir que México no crece, se endeuda cada vez más y que el aumento al salario mínimo no ha sido suficiente para mejorar el poder adquisitivo de las familias.

Durante el programa sabatino “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador del PRI cuestionó la narrativa oficial que asegura que hoy se vive mejor, que la pobreza ha disminuido y que el país se encuentra en condiciones similares a economías desarrolladas, por lo que dio paso a un análisis económico sustentado en cifras oficiales.

En la mesa de análisis, Moreira Valdez, junto con los especialistas en economía Mario Di Costanzo y Francisco Lezama, expuso que el crecimiento promedio del país durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue de apenas 0.8 por ciento, mientras que en el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum fue de 0.3 por ciento. A ello, señalaron, se suma un endeudamiento sin precedentes, al pasar de 10.5 billones de pesos acumulados hasta 2018 a 19 billones en 2025, con una proyección superior a los 20 billones para 2026.

En materia laboral, indicaron que mientras en el sexenio de Enrique Peña Nieto se generaron 4.4 millones de empleos, en los siete años de la llamada Cuarta Transformación apenas se han creado 2.3 millones. Además, señalaron que el 55 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad y que 11.6 millones de trabajadores han retirado recursos de su Afore por desempleo, comprometiendo su futuro financiero.

Respecto al salario mínimo, Rubén Moreira cuestionó el aumento previsto para 2026, al señalar que será menor al registrado en el último año del gobierno de Peña Nieto y planteó la interrogante sobre quién asume el costo real y a quién beneficia.

Por su parte, Mario Di Costanzo explicó que, aun con los incrementos recientes, el salario mínimo no alcanza para sostener a una familia, ya que la canasta básica alimentaria para cuatro personas supera los 9 mil 800 pesos mensuales, mientras que la canasta alimentaria y no alimentaria rebasa los 19 mil pesos, cifra superior incluso al salario promedio de cotización ante el IMSS.

El especialista subrayó que 58 millones de mexicanos viven en pobreza, de los cuales 12 millones no pueden adquirir ni siquiera la canasta básica. Añadió que 45 millones carecen de acceso a servicios de salud y 62 millones no cuentan con seguridad social, además de que menos de la mitad de las personas en pobreza reciben programas sociales, según datos oficiales.

A su vez, Francisco Lezama ilustró el impacto del deterioro económico en el bolsillo de las familias al señalar que, de 2018 a la fecha, el precio del jitomate aumentó 159 por ciento, el chile serrano 128 por ciento, el limón 108 por ciento, el huevo 101 por ciento y el aguacate 82 por ciento. A estos incrementos, agregó, se suman los alzas en electricidad, gas LP, transporte, internet y otros servicios básicos.