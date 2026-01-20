Dejar a perros a la intemperie durante el frío sí es maltrato animal: Dirección de Medio Ambiente de Saltillo

Con las bajas temperaturas registradas en Saltillo, mantener a perros a la intemperie sin resguardo adecuado sí puede constituir maltrato animal, informó Emmanuel Olache Valdez, titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, al confirmar que el municipio ha recibido reportes ciudadanos por este tipo de casos.

Explicó que, cuando se recibe una denuncia, se realiza una visita de inspección para evaluar las condiciones en las que se encuentra el animal. “Definitivamente se hace una visita de inspección y, si no cumple con lo recomendado, se solicita el retiro voluntario; si no hay respuesta, el procedimiento se envía al juez municipal”, señaló.

El objetivo principal, dijo, es proteger el bienestar del animal. “Si no se comprometen a responsabilizarse completamente de lo que requiere el ser sintiente, el juez municipal tiene facultades para ordenar el retiro, incluso con apoyo de la fuerza pública”, explicó, al precisar que estas acciones se aplican cuando el animal permanece expuesto al frío sin techo, cobijo o condiciones mínimas de protección.

Recordó que no todos los perros toleran las mismas condiciones climáticas. “Los de poco pelo, talla pequeña o media son los más vulnerables al frío y deben estar en total resguardo. Tenerlos sin protección adecuada en temporada de bajas temperaturas sí puede ser considerado maltrato”.

¿Dónde y cómo denunciar?

Olache Valdez recordó que la mayoría de los casos llegan por denuncia ciudadana y que existen varios canales para reportarlos. “Se puede denunciar al 072 de Atención Ciudadana, a la Policía Ambiental al 241 000, al teléfono 844 414 4929 de la Dirección de Medio Ambiente, así como en los grupos ciudadanos de seguridad”, dijo.

Retiro del animal y sanciones

El director explicó que los casos de maltrato se consideran faltas administrativas, por lo que no derivan en procesos penales, pero sí pueden implicar sanciones. “Nosotros enviamos el expediente al juez municipal, quien determina la sanción conforme al reglamento y puede solicitar una reparación del daño”, señaló.

Indicó que sí ha habido retiros de animales por maltrato, incluidos casos relacionados con exposición al frío, y que la mayoría se han dado de manera voluntaria. “Cuando hay reincidencia o no hay voluntad del dueño, ya se sigue un procedimiento jurídico-administrativo”, comentó.

Perros sueltos y abandono

Olache Valdez aclaró que dejar salir a los perros para que deambulen en la vía pública también es una falta. “El reglamento habla de la responsabilidad del dueño. Soltar a los animales y mandarlos a hacer sus necesidades a otras casas es una falta administrativa”, dijo.

Agregó que, si se comprueba que un animal en condición de calle tiene dueño y este no lo reclama dentro de las 72 horas, el municipio puede canalizarlo a adopción. “Si hay reincidencia o no se reclama, ya no se entrega nuevamente al mismo propietario”.

Bienestar animal y sacrificios

El funcionario subrayó que la política municipal prioriza el bienestar animal y la adopción. “La intención del alcalde es dar la mayor oportunidad de vida al ser sintiente, siempre que sea apto para adopción”, aseguró.

El sacrificio, dijo, solo se contempla en casos muy específicos, como enfermedades graves, sufrimiento irreversible o riesgo para la población. “Siempre se valora muy bien antes de cualquier actuación y se hace de la manera menos dolorosa posible”, afirmó.