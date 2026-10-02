CTM ofrece respaldo a exobreros de AHMSA ante incertidumbre que prevalece en Monclova

El líder de la central obrera, Tereso Medina, puso a disposición de las y los trabajadores el respaldo político, jurídico e institucional de la CTM, tanto a nivel estatal como nacional, con el objetivo prioritario de buscar soluciones sólidas que defiendan sus ingresos y la estabilidad de sus familias.

En medio de la incertidumbre que rodea en Monclova y en Coahuila el proceso de compraventa y reactivación de Altos Hornos de México ( AHMSA ), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) tendió la mano de manera directa a la plantilla laboral de la siderúrgica.

El dirigente señaló que, ante la compleja coyuntura por la que atraviesa la empresa, la máxima prioridad debe ser el bienestar social de los obreros y la recuperación económica de la Región Centro de Coahuila.

Por encima de cualquier diferencia o color gremial, Medina enfatizó que el compromiso de la organización que encabeza está con los trabajadores y el sustento de sus hogares.

“Si ellos ven necesaria la alianza de la CTM nacional y estatal, estamos en la mejor disposición para buscarle una solución”, afirmó Medina, subrayando que el primer deber de la central obrera es velar por las familias que han resentido el impacto de la parálisis de la planta.

Reiteró que la CTM se mantendrá atenta y pendiente de las necesidades que manifieste la base trabajadora, a quienes consideró como hermanos de causa.

Respecto a los anuncios sobre supuestos inversionistas y la adjudicación de la empresa, el líder sindical hizo un llamado a actuar con prudencia y responsabilidad.

Advirtió que no se debe jugar con la esperanza ni con las emociones de las familias operarias mediante ofertas que aún deben demostrar su solidez financiera.

“Lo que yo creo que es muy importante es que ningún postor, del nivel que sea, tiene derecho a jugar con las emociones de los trabajadores de AHMSA. Porque si yo fuera trabajador de AHMSA, al escuchar la noticia como lo escuchamos de este postor, no impostor, de este postor, sinceramente me dio mucho gusto cuando dijo que él tenía la capacidad de hacer crecer a AHMSA hasta 12 veces más”, dijo Medina.

Explicó que tras las consultas realizadas con el comisario del juicio y diversos actores del sector, es indispensable esperar los plazos legales para confirmar si las propuestas cuentan con el respaldo real para reactivar el corazón económico de la región.

“Vamos a esperar 10 días. Primero, a que la adjudicación y segundo, a que el que habló, pague los 1,400 millones de dólares, nos diga con qué”, comentó.

El sindicato que actualmente aparece como titular de los contratos colectivos de AHMSA es el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDTM), encabezado por Ismael Leija Escalante.