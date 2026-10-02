Hermanos detenidos por ataque en la Secundaria 13 de La Unión, en Torreón, podrían alcanzar hasta 60 años de cárcel

TORREÓN, COAH.- A disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila permanecen los dos jóvenes señalados por el violento ataque perpetrado este jueves en la Escuela Secundaria General No. 13, localizada en el ejido La Unión, en Torreón. Será la autoridad ministerial la encargada de definir su situación legal y formular las imputaciones correspondientes. Derivado de la gravedad del suceso —que dejó una persona fallecida y múltiples lesionados—, los probables responsables podrían enfrentar penas de entre 50 y 60 años de cárcel, según los delitos que logre acreditar el Ministerio Público durante el proceso.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los detenidos son hermanos y exalumnos de la institución. De acuerdo con los reportes oficiales, ambos ingresaron al inmueble escolar con los rostros cubiertos con capuchas antes de desatar la agresión. Los agentes ministeriales integran la carpeta de investigación para esclarecer la mecánica de los hechos, determinar el tipo de objetos o armas empleados y conocer el móvil que los orilló a irrumpir en el centro educativo. De acuerdo con las autoridades, los implicados habrían enfrentado dificultades para concluir sus estudios. Uno de ellos estuvo internado en un anexo, medida que, se precisó, no obedeció al consumo de drogas, sino a problemas de autocontrol y disciplina familiar. Como parte de las indagatorias, se analiza el consumo digital de los jóvenes, en el que se detectó afinidad por contenidos en redes sociales e internet vinculados a atacantes violentos en otros países. La hipótesis que manejan las autoridades sugiere que buscaban emular o identificarse con dinámicas de violencia extrema, aunque se descartó que pertenezcan formalmente a una organización delictiva o que exista una amenaza latente de réplica en otros planteles del país.

Hasta el momento, no se ha reportado la presencia de familiares de los detenidos ante las instancias correspondientes. Entre las personas afectadas destaca un estudiante que sufrió graves heridas en distintas partes del cuerpo. El menor fue localizado en el área de los sanitarios del plantel y auxiliado de inmediato por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. En el sitio también se brindó auxilio a otros alumnos y adultos que presenciaron los hechos. El ataque provocó un operativo masivo de corporaciones de seguridad, Protección Civil y cuerpos de auxilio, que aseguraron y acordonaron el perímetro. En el exterior se vivieron momentos de tensión e incertidumbre entre decenas de padres de familia que arribaron en busca de sus hijos. Los peritos de la Fiscalía de Coahuila continúan con el procesamiento de la escena y la recopilación de indicios para robustecer la carpeta de investigación y establecer las responsabilidades penales definitivas.

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