Hermanos detenidos por ataque en la Secundaria 13 de La Unión, en Torreón, podrían alcanzar hasta 60 años de cárcel

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    Hermanos detenidos por ataque en la Secundaria 13 de La Unión, en Torreón, podrían alcanzar hasta 60 años de cárcel
    Los detenidos por el ataque a la Secundaria 13 fueron trasladados en una unidad de seguridad,; la Fiscalía de Coahuila integra la carpeta de investigación para definir su situación legal. REDES SOCIALES

Los detenidos son hermanos y exalumnos de la institución; las investigaciones apuntan a que buscaban emular violencia extrema

TORREÓN, COAH.- A disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila permanecen los dos jóvenes señalados por el violento ataque perpetrado este jueves en la Escuela Secundaria General No. 13, localizada en el ejido La Unión, en Torreón. Será la autoridad ministerial la encargada de definir su situación legal y formular las imputaciones correspondientes.

Derivado de la gravedad del suceso —que dejó una persona fallecida y múltiples lesionados—, los probables responsables podrían enfrentar penas de entre 50 y 60 años de cárcel, según los delitos que logre acreditar el Ministerio Público durante el proceso.

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Las investigaciones preliminares apuntan a que los detenidos son hermanos y exalumnos de la institución. De acuerdo con los reportes oficiales, ambos ingresaron al inmueble escolar con los rostros cubiertos con capuchas antes de desatar la agresión.

Los agentes ministeriales integran la carpeta de investigación para esclarecer la mecánica de los hechos, determinar el tipo de objetos o armas empleados y conocer el móvil que los orilló a irrumpir en el centro educativo.

De acuerdo con las autoridades, los implicados habrían enfrentado dificultades para concluir sus estudios. Uno de ellos estuvo internado en un anexo, medida que, se precisó, no obedeció al consumo de drogas, sino a problemas de autocontrol y disciplina familiar.

Como parte de las indagatorias, se analiza el consumo digital de los jóvenes, en el que se detectó afinidad por contenidos en redes sociales e internet vinculados a atacantes violentos en otros países.

La hipótesis que manejan las autoridades sugiere que buscaban emular o identificarse con dinámicas de violencia extrema, aunque se descartó que pertenezcan formalmente a una organización delictiva o que exista una amenaza latente de réplica en otros planteles del país.

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El ataque desató un despliegue operativo de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio en el ejido La Unión. SANDRA GÓMEZ

Hasta el momento, no se ha reportado la presencia de familiares de los detenidos ante las instancias correspondientes.

Entre las personas afectadas destaca un estudiante que sufrió graves heridas en distintas partes del cuerpo. El menor fue localizado en el área de los sanitarios del plantel y auxiliado de inmediato por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. En el sitio también se brindó auxilio a otros alumnos y adultos que presenciaron los hechos.

El ataque provocó un operativo masivo de corporaciones de seguridad, Protección Civil y cuerpos de auxilio, que aseguraron y acordonaron el perímetro. En el exterior se vivieron momentos de tensión e incertidumbre entre decenas de padres de familia que arribaron en busca de sus hijos.

Los peritos de la Fiscalía de Coahuila continúan con el procesamiento de la escena y la recopilación de indicios para robustecer la carpeta de investigación y establecer las responsabilidades penales definitivas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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