CTM se alista para rectificar su rumbo en 2026: Tereso Medina

Al haberse agendado para este año un proceso de autoevaluación y redefinición de rumbo, 2026 se perfila como un parteaguas en la historia de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dejó entrever Tereso Medina, dirigente de la organización en Coahuila.

Ya de por sí, en 2025 se alcanzaron logros históricos gracias a la coordinación entre la central obrera y los diferentes sectores y órdenes de gobierno, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Diócesis de Saltillo pide paz en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

En efecto, “2026 será un año clave: nos preparamos para un congreso que nos permitirá evaluar nuestro camino y definir con responsabilidad el rumbo que debemos seguir”, puntualizó el también secretario general adjunto de la central obrera a nivel nacional.

Tras expresar su reconocimiento y lealtad al liderazgo del máximo dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, expuso que los trabajadores siguen representando el corazón de la organización.

Al hacer un recuento anual, Medina Ramírez se refirió a la instauración de “un modelo de sindicalismo responsable, progresista y democrático”.

“Este año fue de trabajo intenso, así como de retos y decisiones que marcaron el rumbo del mundo laboral, lo cual no fue sencillo”, subrayó.

Asimismo, consideró que 2025 fue un periodo de aprendizaje y avances reales, durante el cual se mantuvo el compromiso de mejorar las condiciones de vida de los agremiados.

Destacó la realización de la Segunda Convención Nacional de Sindicalismo Responsable, Progresista y Democrático, a saber, “un espacio que permitió reflexionar con seriedad sobre el presente y el futuro del sindicalismo en México, así como los desafíos que vienen para el trabajo”.

También celebró un “avance histórico”: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, una reforma que la CTM impulsó, dijo, desde sus primeras etapas.

“En lo particular, este logro se traduce en una mejora directa en la calidad de vida, la salud y el bienestar de las y los trabajadores y sus familias”, afirmó.

En este camino, reconoció la importancia del diálogo y la coordinación con el Gobierno Federal, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, así como con el Gobierno del Estado de Coahuila, liderado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Por otra parte, la Universidad Laboral de México 4.0 “Miguel Ramos Arizpe” se consolidó como una oportunidad real para las y los trabajadores y sus familias, quienes así “se preparan para los nuevos retos del mundo laboral”, remarcó.