CTM se alista para rectificar su rumbo en 2026: Tereso Medina

Coahuila
/ 3 enero 2026
    CTM se alista para rectificar su rumbo en 2026: Tereso Medina
    El líder sindical subrayó avances alcanzados en 2025, como la reducción de la jornada laboral y la consolidación de la Universidad Laboral de México 4.0 “Miguel Ramos Arizpe”. FOTO: CUARTOSCURO

“Nos preparamos para evaluar nuestro camino y definir el rumbo que debemos seguir”, adelantó el dirigente de la organización en Coahuila

Al haberse agendado para este año un proceso de autoevaluación y redefinición de rumbo, 2026 se perfila como un parteaguas en la historia de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dejó entrever Tereso Medina, dirigente de la organización en Coahuila.

Ya de por sí, en 2025 se alcanzaron logros históricos gracias a la coordinación entre la central obrera y los diferentes sectores y órdenes de gobierno, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Diócesis de Saltillo pide paz en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

En efecto, “2026 será un año clave: nos preparamos para un congreso que nos permitirá evaluar nuestro camino y definir con responsabilidad el rumbo que debemos seguir”, puntualizó el también secretario general adjunto de la central obrera a nivel nacional.

Tras expresar su reconocimiento y lealtad al liderazgo del máximo dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, expuso que los trabajadores siguen representando el corazón de la organización.

Al hacer un recuento anual, Medina Ramírez se refirió a la instauración de “un modelo de sindicalismo responsable, progresista y democrático”.

“Este año fue de trabajo intenso, así como de retos y decisiones que marcaron el rumbo del mundo laboral, lo cual no fue sencillo”, subrayó.

Asimismo, consideró que 2025 fue un periodo de aprendizaje y avances reales, durante el cual se mantuvo el compromiso de mejorar las condiciones de vida de los agremiados.

Destacó la realización de la Segunda Convención Nacional de Sindicalismo Responsable, Progresista y Democrático, a saber, “un espacio que permitió reflexionar con seriedad sobre el presente y el futuro del sindicalismo en México, así como los desafíos que vienen para el trabajo”.

También celebró un “avance histórico”: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, una reforma que la CTM impulsó, dijo, desde sus primeras etapas.

“En lo particular, este logro se traduce en una mejora directa en la calidad de vida, la salud y el bienestar de las y los trabajadores y sus familias”, afirmó.

En este camino, reconoció la importancia del diálogo y la coordinación con el Gobierno Federal, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, así como con el Gobierno del Estado de Coahuila, liderado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Por otra parte, la Universidad Laboral de México 4.0 “Miguel Ramos Arizpe” se consolidó como una oportunidad real para las y los trabajadores y sus familias, quienes así “se preparan para los nuevos retos del mundo laboral”, remarcó.

Temas


trabajadores

Personajes


Tereso Medina

Organizaciones


Ctm

David Guillén Patiño

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Venezuela se encuentra, una vez más, ante una encrucijada histórica, donde las decisiones de los próximos días y semanas podrían definir si el país avanza hacia una transición política

¿Qué escenarios políticos se abren en Venezuela, tras la captura de Maduro por Trump?
true

POLITICÓN: Acuden arteaguenses a pagar predial... ¡y encuentran presidencia cerrada!
Entre la bancada morenista, el diputado Alberto Hurtado presentó más propuestas, con 13.

Coahuila: Registra Morena la peor tasa de iniciativas aprobadas en Congreso local
La ASE señaló presuntas irregularidades por 17.1 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024.

Ante sequía, duplica Simas Arteaga presupuesto para fortalecer inversión pública
VANGUARDIA identificó 12 áreas de oportunidad que Saltillo debe atender en 2026 para mantener su competitividad nacional, con base en problemáticas documentadas y datos del IMCO.

Fortalecer la planeación metropolitana, movilidad y salud mental: retos de Saltillo para sostener su competitividad
Cita. Artistas nacionales e internacionales llegarán a Saltillo con giras que ya registran alta demanda de boletos.

¡De Carlos Rivera a Chayanne! Saltillo se llena de música en 2026: los conciertos imperdibles del año
Amaranta Cakes, presentó en esta temporada una nueva propuesta inspirada en Stranger Things.

Stranger Things inspira roscas de Reyes en Saltillo