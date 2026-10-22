Cuadruplican capacidad de atención en clínica de rehabilitación del DIF de Ramos Arizpe

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    Cuadruplican capacidad de atención en clínica de rehabilitación del DIF de Ramos Arizpe
    El DIF de Ramos Arizpe amplió su clínica de rehabilitación de dos a seis consultorios, con el objetivo de atender a más pacientes y reducir la lista de espera. ARCHIVO

La ampliación de la clínica de rehabilitación del DIF de Ramos Arizpe aumentó de dos a seis los consultorios y redujo la lista de espera de 160 a 40 personas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe entregó la ampliación de la clínica de rehabilitación del DIF local. Con este proyecto se cuadriplicó la capacidad de atención para la ciudadanía, al pasar de dos a seis consultorios equipados.

En entrevista, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino explicó que cada consultorio cuenta ahora con dos camas. Esta infraestructura permite atender simultáneamente a diez personas con equipos especializados de estimulación.

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Gracias a esta expansión y al ajuste de turnos, la lista de espera disminuyó de forma considerable. El edil señaló que el padrón de solicitudes pasó de 160 a únicamente 40 personas en espera.

Gutiérrez Merino enfatizó que todos los servicios brindados por el DIF municipal son totalmente gratuitos. Además, resaltó que los pacientes reciben atención médica especializada por parte de profesionales de la salud.

El edil precisó que en el centro se atienden múltiples condiciones de salud. Entre ellas figuran problemas de lenguaje, discapacidades físicas, motrices y trastornos del espectro autista.

En lo que va de la administración municipal se han otorgado entre 38 mil y 40 mil atenciones de terapia. A la par, el ayuntamiento ha entregado más de 300 apoyos en sillas de ruedas y aparatos ortopédicos.

El munícipe adelantó que se proyecta la creación de un espacio especializado para la niñez. “Queremos hacer un área multisensorial cuatro o cinco veces más grande que la que probamos en una escuela”, detalló.

Finalmente, el alcalde agradeció la colaboración de la iniciativa privada para fortalecer el equipamiento. Destacó la donación de la empresa Oxxo, consistente en cerca de 40 sillas y aparatos ortopédicos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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