Cuadruplican capacidad de atención en clínica de rehabilitación del DIF de Ramos Arizpe

En entrevista, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino explicó que cada consultorio cuenta ahora con dos camas. Esta infraestructura permite atender simultáneamente a diez personas con equipos especializados de estimulación.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe entregó la ampliación de la clínica de rehabilitación del DIF local. Con este proyecto se cuadriplicó la capacidad de atención para la ciudadanía, al pasar de dos a seis consultorios equipados.

Gracias a esta expansión y al ajuste de turnos, la lista de espera disminuyó de forma considerable. El edil señaló que el padrón de solicitudes pasó de 160 a únicamente 40 personas en espera.

Gutiérrez Merino enfatizó que todos los servicios brindados por el DIF municipal son totalmente gratuitos. Además, resaltó que los pacientes reciben atención médica especializada por parte de profesionales de la salud.

El edil precisó que en el centro se atienden múltiples condiciones de salud. Entre ellas figuran problemas de lenguaje, discapacidades físicas, motrices y trastornos del espectro autista.

En lo que va de la administración municipal se han otorgado entre 38 mil y 40 mil atenciones de terapia. A la par, el ayuntamiento ha entregado más de 300 apoyos en sillas de ruedas y aparatos ortopédicos.

El munícipe adelantó que se proyecta la creación de un espacio especializado para la niñez. “Queremos hacer un área multisensorial cuatro o cinco veces más grande que la que probamos en una escuela”, detalló.

Finalmente, el alcalde agradeció la colaboración de la iniciativa privada para fortalecer el equipamiento. Destacó la donación de la empresa Oxxo, consistente en cerca de 40 sillas y aparatos ortopédicos.