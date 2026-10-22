Ponen en prisión preventiva a taxista por abuso contra pasajera en Saltillo

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Coahuila
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    Ponen en prisión preventiva a taxista por abuso contra pasajera en Saltillo
    El taxista permanecerá en prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica por los señalamientos de abuso sexual y acoso. ARCHIVO

Un taxista fue enviado a prisión preventiva tras ser señalado de abuso sexual y acoso por una estudiante de 17 años en Saltillo

Un juez del Centro de Justicia Penal de Saltillo puso en prisión preventiva a un taxista que circulaba en la capital de Coahuila, tras ser señalado de abuso sexual y acoso por parte de una pasajera.

Los hechos ocurrieron recientemente al sur de Saltillo, cuando, tras concluir su horario escolar en el Cecytec ubicado en Luis Echeverría y la calzada Antonio Narro, la joven abordó la unidad para dirigirse a su casa.

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De acuerdo con el testimonio, durante el trayecto, José Luis “N”, de 43 años, conductor de la unidad, se desvió de la ruta más concurrida para llegar al destino, realizando comentarios lascivos de carácter sexual contra la joven.

Además, en la denuncia se agrega que el taxista habría cerrado con seguro las puertas del vehículo y realizado tocamientos hacia su persona, así como a las piernas de la joven, quien se encontraba en la parte trasera.

Ante la situación, la joven de 17 años logró realizar la maniobra para desactivar los seguros y bajar del vehículo para reportar la situación a su familia, que posteriormente la trasladó para hacer la denuncia.

La detención se realizó el pasado miércoles, y fue este mismo jueves cuando el Ministerio Público presentó al detenido ante un juez de control para imputarle los delitos.

Durante esta audiencia, en la que el Ministerio Público expuso los primeros datos de prueba, la defensa del taxista solicitó una duplicidad para prepararse para la vinculación a proceso, en una audiencia que se llevará a cabo el siguiente 27 de octubre.

Hasta entonces, José Luis “N” permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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