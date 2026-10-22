Ponen en prisión preventiva a taxista por abuso contra pasajera en Saltillo

Los hechos ocurrieron recientemente al sur de Saltillo, cuando, tras concluir su horario escolar en el Cecytec ubicado en Luis Echeverría y la calzada Antonio Narro, la joven abordó la unidad para dirigirse a su casa.

Un juez del Centro de Justicia Penal de Saltillo puso en prisión preventiva a un taxista que circulaba en la capital de Coahuila, tras ser señalado de abuso sexual y acoso por parte de una pasajera.

De acuerdo con el testimonio, durante el trayecto, José Luis “N”, de 43 años, conductor de la unidad, se desvió de la ruta más concurrida para llegar al destino, realizando comentarios lascivos de carácter sexual contra la joven.

Además, en la denuncia se agrega que el taxista habría cerrado con seguro las puertas del vehículo y realizado tocamientos hacia su persona, así como a las piernas de la joven, quien se encontraba en la parte trasera.

Ante la situación, la joven de 17 años logró realizar la maniobra para desactivar los seguros y bajar del vehículo para reportar la situación a su familia, que posteriormente la trasladó para hacer la denuncia.

La detención se realizó el pasado miércoles, y fue este mismo jueves cuando el Ministerio Público presentó al detenido ante un juez de control para imputarle los delitos.

Durante esta audiencia, en la que el Ministerio Público expuso los primeros datos de prueba, la defensa del taxista solicitó una duplicidad para prepararse para la vinculación a proceso, en una audiencia que se llevará a cabo el siguiente 27 de octubre.

Hasta entonces, José Luis “N” permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.