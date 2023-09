¿Cuáles son las rutas del transporte público en Saltillo? Un ciudadano las registró subiéndose a todas

Desde 2008 con un perfil de Metroflog, Javier García se ha dedicado a compartir por ese medio y posteriormente por Facebook, las rutas del transporte público en Saltillo.

Al ser un usuario habitual del servicio, a través de su página Buses Tuning Saltillo ha podido registrar los cambios en el trazado de las rutas y por lo tanto ser un referente en la información.

TE PUEDE INTERESAR: La cruda realidad del transporte público en Saltillo: deficiencia y frustración

Javier es operador y además estudiante, por lo que constantemente se está subiendo a las ‘combis’, lo que le permite saber si alguna cambió o no de ruta.

“Soy usuario desde que era niño. Me he subido a todas al menos una vez y la página la hice porque nunca falta el familiar o la persona que no sabe cómo llegar a un destino, qué ruta usar. Fue así como nació la idea”, expresó García en entrevista para VANGUARDIA.