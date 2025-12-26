¿Cuánto cuesta abrir una escuela privada en Coahuila? Un solo trámite rebasa los $40 mil

Las escuelas particulares que pretendan operar en Coahuila deberán cubrir en 2026 costos más altos para su registro, autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo con lo aprobado en la Ley de Hacienda incluida en el paquete económico del próximo año.

Los incrementos, en comparación con 2025, son del 4% en prácticamente todos los conceptos relacionados con la operación de instituciones educativas privadas.

Para el próximo año, el registro de una institución educativa tendrá un costo de 9 mil 649 pesos, cuando en 2025 fue de 9 mil 278 pesos. En el caso de la educación básica y educación inicial, la autorización para la incorporación de planteles ascenderá a 41 mil 13 pesos, un aumento respecto a los 39 mil 436 pesos del año en curso.

En el nivel medio superior y superior, los costos por el reconocimiento de validez oficial de estudios también se ajustaron conforme a la inflación. Para planteles de educación media superior y formación para el trabajo, el monto será de 36 mil 991 pesos en 2026, mientras que para educación superior el costo llegará a 40 mil 210 pesos. A ello se suman los trámites administrativos por reconocimiento de validez oficial, que oscilarán entre poco más de 4 mil y 4 mil 800 pesos, dependiendo del nivel educativo.

De acuerdo con la legislación, el reconocimiento de validez oficial de estudios se tramita por cada carrera que ofrece una institución. En el caso de las carreras del área de la salud, estas no se incluyen dentro del procedimiento estatal, ya que su autorización corresponde exclusivamente a la Federación y debe realizarse ante la Secretaría de Educación Pública.

Estos ajustes se dan en un contexto en el que durante 2025 Vanguardia ha documentado la operación de escuelas de nivel superior que impartían carreras sin contar con registro de validez oficial, situación que derivó en la invalidación de estudios de jóvenes que cursaron programas sin reconocimiento legal. Asimismo, se ha advertido sobre la existencia de bachilleratos que ofrecen certificados en cuestión de semanas, práctica que, según la Secretaría de Educación del Estado, es imposible conforme a la normatividad vigente.

Autoridades educativas estatales y federales han señalado que en este año se detectaron certificados de bachillerato apócrifos, lo que llevó a la investigación de diversas escuelas en la capital del estado. En ese contexto, los ajustes a los costos de operación buscan mantener un marco regulatorio claro y reforzar la legalidad en la oferta educativa privada en Coahuila.