Entrega Ayuntamiento de San Buenaventura material para mejorar salón ejidal

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con el propósito de fortalecer la infraestructura comunitaria en la zona rural del municipio, el alcalde de San Buenaventura, Coahuila, Javier Flores Rodríguez, entregó material de construcción para la rehabilitación del Salón Ejidal de la Congregación Santa Gertrudis, un espacio considerado fundamental para la organización social y productiva de esta comunidad. La entrega forma parte del programa municipal “Comprometidos con el campo”, estrategia mediante la cual la administración 2025-2027 busca atender de manera directa las necesidades de los ejidos y congregaciones del municipio, impulsando acciones que contribuyan al desarrollo de las familias que habitan en el sector rural.

Durante la visita a Santa Gertrudis, el Presidente Municipal señaló que el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria representa una prioridad para su gobierno, ya que estos espacios son utilizados diariamente para la realización de actividades que benefician a toda la población. El material fue recibido por el comisariado ejidal, Emanuel Sandoval, quien agradeció el respaldo del Ayuntamiento para mejorar las condiciones del inmueble, utilizado para celebrar asambleas ejidales, reuniones de productores, capacitaciones, actividades comunitarias y diversos eventos sociales. En el recorrido también participaron el regidor Armando Contreras Garza, el director de Desarrollo Rural, Manuel Rodríguez, y la coordinadora de Mejora Municipal, María Rosa Iglesias, quienes reiteraron el compromiso de mantener una presencia permanente en las comunidades rurales para atender sus principales necesidades. La rehabilitación permitirá mejorar uno de los edificios de mayor importancia para la organización del ejido, donde se toman decisiones relacionadas con la administración de las tierras, proyectos productivos y programas gubernamentales dirigidos al campo.

Los salones ejidales constituyen espacios estratégicos para las comunidades rurales, ya que además de albergar las asambleas de los ejidatarios, funcionan como sedes para jornadas de salud, cursos de capacitación, reuniones vecinales, entrega de apoyos y actividades culturales que fortalecen la convivencia entre los habitantes. La Congregación Santa Gertrudis es una de las principales comunidades rurales de San Buenaventura, cuya economía depende en gran medida de la agricultura y la ganadería, por lo que contar con instalaciones dignas para la organización de los productores representa un elemento importante para el desarrollo local.