Cuatro municipios de Coahuila entre los 25 con menor deuda del País

De acuerdo con el Estudio de Obligaciones Financieras de los Municipios de México, con corte al tercer trimestre de 2025, cuatro municipios de Coahuila se ubican entre los 25 con menor nivel de deuda a nivel nacional, según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas “Ifigenia Martínez y Hernández”.

En el listado nacional, Candela ocupa el séptimo lugar, con una deuda de 359 mil pesos; Sacramento se encuentra en el lugar 17, con 283.9 mil pesos; Guerrero aparece en la posición 18, con 247.4 mil pesos; y Juárez, con la deuda más baja del Estado, se coloca en el lugar 22, con un endeudamiento de 190.1 mil pesos.

El informe señala que, al 30 de septiembre de 2025, en México se registraron 45 municipios con deudas inferiores a un millón de pesos. De ese universo, los 25 municipios con menor endeudamiento presentan montos que van de los 125 mil pesos a los 499.5 mil pesos a los y en conjunto suman 7.6 millones de pesos, lo que representa apenas el 0.03 por ciento de la deuda municipal nacional.

Dentro de los cinco municipios con la deuda más baja del País se encuentra Juárez, Coahuila, junto con Monte Escobedo, Zacatecas; Jiutepec, Morelos; Arizpe, Sonora; y Chapa de Mota, Estado de México.

El documento precisa que la metodología utilizada distingue entre la deuda municipal reportada de manera agregada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que incluye a los entes públicos municipales, y la deuda individual por municipio, que excluye dichas obligaciones. Por ello, los montos señalados corresponden únicamente a la deuda directa de cada municipio, sin considerar la de sus entes públicos.