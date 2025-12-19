Cuatro municipios de Coahuila entre los 25 con menor deuda del País

Coahuila
/ 19 diciembre 2025
    Cuatro municipios de Coahuila entre los 25 con menor deuda del País
    La deuda pública del municipio de Guerrero, Coahuila, es de 247.4 millones de pesos. FOTO: VANGUARDIA
Katya González
por Katya González

COMPARTIR

TEMAS


Deuda Pública

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SHCP

Montos no superan los 360 mil pesos al tercer trimestre de 2025

De acuerdo con el Estudio de Obligaciones Financieras de los Municipios de México, con corte al tercer trimestre de 2025, cuatro municipios de Coahuila se ubican entre los 25 con menor nivel de deuda a nivel nacional, según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas “Ifigenia Martínez y Hernández”.

En el listado nacional, Candela ocupa el séptimo lugar, con una deuda de 359 mil pesos; Sacramento se encuentra en el lugar 17, con 283.9 mil pesos; Guerrero aparece en la posición 18, con 247.4 mil pesos; y Juárez, con la deuda más baja del Estado, se coloca en el lugar 22, con un endeudamiento de 190.1 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Tolerancia cero: Castigará Coahuila hasta con un millón de pesos de multa la venta de cuetes

El informe señala que, al 30 de septiembre de 2025, en México se registraron 45 municipios con deudas inferiores a un millón de pesos. De ese universo, los 25 municipios con menor endeudamiento presentan montos que van de los 125 mil pesos a los 499.5 mil pesos a los y en conjunto suman 7.6 millones de pesos, lo que representa apenas el 0.03 por ciento de la deuda municipal nacional.

Dentro de los cinco municipios con la deuda más baja del País se encuentra Juárez, Coahuila, junto con Monte Escobedo, Zacatecas; Jiutepec, Morelos; Arizpe, Sonora; y Chapa de Mota, Estado de México.

El documento precisa que la metodología utilizada distingue entre la deuda municipal reportada de manera agregada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que incluye a los entes públicos municipales, y la deuda individual por municipio, que excluye dichas obligaciones. Por ello, los montos señalados corresponden únicamente a la deuda directa de cada municipio, sin considerar la de sus entes públicos.

Temas


Deuda Pública

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SHCP

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un peregrinar

Un peregrinar
true

La O por lo divino
true

POLITICÓN: ¡Qué no la dejaron sola! Tania rechazó ayuda, pero le pasará factura electoral a Morena en Coahuila
Autoridades federales aseguraron un vehículo y la droga durante la intervención en el ejido La Tuna.

Vinculan a proceso a hombre detenido con más de 664 kg de mariguana en Saltillo
Según las autoridades, la operación fuera de área marca la primera vez que Kiev ataca en aguas neutrales.

Drones ucranianos destruyen un petrolero ruso en una ‘operación especial sin precedentes’
En Coahuila la venta de cuetes será severamente castigada.

Tolerancia cero: Castigará Coahuila hasta con un millón de pesos de multa la venta de cuetes
Planes. Saltillo ofrece opciones culturales y de entretenimiento durante el arranque de las vacaciones decembrinas, con actividades gratuitas, conciertos tributo y estrenos cinematográficos para todo público.

¿Qué hacer en Saltillo? Exposiciones fotográficas, actividades culturales en Villamagia y estreno en cines de ‘Avatar: Fuego y Cenizas’
Todos los años, alrededor de 1,35 millones de personas mueren en choques en caminos de todo el mundo.

¿La inteligencia artificial podría acabar con los accidentes automovilísticos? Existe la posibilidad