‘La deuda está bajo control’: Hacienda presume finanzas sanas y amarra ratificación en Diputados

Noticias
/ 2 diciembre 2025
    ‘La deuda está bajo control’: Hacienda presume finanzas sanas y amarra ratificación en Diputados
    Subrayó que el país conserva el grado de inversión con ocho agencias internacionales. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


crédito

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SHCP

El funcionario aseguró que México mantiene finanzas públicas sanas, grado de inversión y una estrategia integral frente a riesgos externos

CDMX.- El jefe de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, César David Vive Flores, rechazó que el gobierno mexicano esté incurriendo en un mal ejercicio de la deuda pública, al asegurar que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con una estrategia integral de manejo de riesgos.

Durante una reunión con diputadas y diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, los legisladores avalaron su ratificación en el cargo por 29 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, por lo que su nombramiento fue turnado al pleno para su votación definitiva.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a balazos a líder triqui en Oaxaca

Vive Flores sostuvo que el gobierno federal mantiene criterios definidos de política de deuda, con ejes de acción enfocados en el cuidado del perfil de vencimientos y en la atención de los déficits aprobados anualmente por el Congreso. Añadió que existe un monitoreo constante de mercados financieros, variables económicas y el uso de coberturas, lo cual ha permitido mejorar el costo financiero y la sostenibilidad de la deuda.

En materia de crecimiento, el funcionario señaló que, pese a las complejidades externas, los conflictos geopolíticos y las tensiones comerciales, México crecerá entre 0.5 y 1.5%, al considerar que la economía nacional ha mostrado resiliencia frente al entorno internacional adverso.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum quiere nuevas monedas de 10 y 20 pesos con sello maya

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pública neta de México se ubicó en 49.9% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del tercer trimestre de 2025, por encima del 49.3% registrado en el mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, la deuda neta total asciende a 18.28 billones de pesos en los primeros nueve meses del año.

El funcionario indicó que una de sus labores centrales ha sido la implementación de la estrategia de manejo de deuda pública, la cual, dijo, ha permitido fortalecer la sostenibilidad de las finanzas, mejorar los indicadores macroeconómicos y consolidar la confianza de los mercados, favoreciendo el entorno de inversión.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian robo masivo de cantera ejidal para carretera: alertan nuevo ‘huachicol minero’ en el país

Ante los legisladores, Vive Flores explicó que, a pesar de la incertidumbre internacional, México ha logrado mantener finanzas públicas sanas y una trayectoria estable de la deuda. Subrayó que el país conserva el grado de inversión con ocho agencias internacionales, las cuales recientemente ratificaron la calificación crediticia de largo plazo.

Además, detalló que en esta administración se han realizado refinanciamientos por alrededor de un billón 300 mil millones de pesos en el mercado local, mediante 11 operaciones, así como la reestructura de 6 mil 94 millones de dólares en bonos en el mercado externo. También destacó las acciones de apoyo financiero a Pemex, que permitieron mejoras en su calificación crediticia por parte de agencias evaluadoras.

Tras su comparecencia, la Comisión de Hacienda avaló su ratificación y el dictamen fue turnado al pleno de San Lázaro, donde se prevé que sea votado la misma tarde. Con información de El Universal

Temas


crédito

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SHCP

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
López Obrador expresa la necesidad de construir un proyecto pluralista que reconozca la vigencia del México indígena y replantee la relación del país con su propia historia.

AMLO acusa que los conservadores sostienen prejuicios racistas y clasistas
Añaden que la compleja situación financiera de Petróleos Mexicanos hace poco probable que se destinen suficientes recursos para desarrollar un sistema productivo viable.

Advierten que explotación de litio detectado por Pemex es inviable
El anuncio lo hizo la propia presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que el objetivo es reducir los costos de transporte y, eventualmente, los precios de la gasolina en la región de la península del país.

Proyecta Gobierno de Sheinbaum megaobra que se integrará al esquema del Tren Maya de carga
La deuda pública de México cerró octubre de 2025 en 51.1% del PIB, mostrando una baja frente al año previo y consolidando la percepción de estabilidad económica.

México tiene solidez económica; Deuda pública se ubica en 51.1% del PIB en 2025
La historia de Héctor Luis “El Güero” Palma es una de las más trágicas y sangrientas del narcotráfico. Su venganza contra el sicario que sedujo y asesinó a su esposa e hijos se convirtió en una leyenda oscura de “ojo por ojo”.

‘Ojo por ojo’... la siniestra venganza de ‘El Güero’ Palma contra el sicario que enamoró y asesino a su esposa y a sus hijos
La Profeco reveló un listado de 10 frituras con niveles excesivos de sodio, sustancia que puede provocar hipertensión, diabetes y obesidad infantil.

Profeco revela cuáles son las 10 ‘papitas’ y botanas que no deberías comer
La WNBA propuso un salario máximo de 1 millón de dólares para 2026, con un promedio proyectado de 500,000 dólares y un mínimo de 225,000.

2026 podría ser el año mejor pagado para las jugadoras de la WNBA
La cadena presentó en México la edición especial Friends Box, que incluye figuras coleccionables y una salsa temática inspirada en la icónica serie.

McDonald’s presenta en México la edición especial ‘Friends Box’: a partir de esta fecha podrás conseguirla