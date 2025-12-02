‘La deuda está bajo control’: Hacienda presume finanzas sanas y amarra ratificación en Diputados

CDMX.- El jefe de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, César David Vive Flores, rechazó que el gobierno mexicano esté incurriendo en un mal ejercicio de la deuda pública, al asegurar que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con una estrategia integral de manejo de riesgos.

Durante una reunión con diputadas y diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, los legisladores avalaron su ratificación en el cargo por 29 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, por lo que su nombramiento fue turnado al pleno para su votación definitiva.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a balazos a líder triqui en Oaxaca

Vive Flores sostuvo que el gobierno federal mantiene criterios definidos de política de deuda, con ejes de acción enfocados en el cuidado del perfil de vencimientos y en la atención de los déficits aprobados anualmente por el Congreso. Añadió que existe un monitoreo constante de mercados financieros, variables económicas y el uso de coberturas, lo cual ha permitido mejorar el costo financiero y la sostenibilidad de la deuda.

En materia de crecimiento, el funcionario señaló que, pese a las complejidades externas, los conflictos geopolíticos y las tensiones comerciales, México crecerá entre 0.5 y 1.5%, al considerar que la economía nacional ha mostrado resiliencia frente al entorno internacional adverso.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum quiere nuevas monedas de 10 y 20 pesos con sello maya

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pública neta de México se ubicó en 49.9% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del tercer trimestre de 2025, por encima del 49.3% registrado en el mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, la deuda neta total asciende a 18.28 billones de pesos en los primeros nueve meses del año.

El funcionario indicó que una de sus labores centrales ha sido la implementación de la estrategia de manejo de deuda pública, la cual, dijo, ha permitido fortalecer la sostenibilidad de las finanzas, mejorar los indicadores macroeconómicos y consolidar la confianza de los mercados, favoreciendo el entorno de inversión.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian robo masivo de cantera ejidal para carretera: alertan nuevo ‘huachicol minero’ en el país

Ante los legisladores, Vive Flores explicó que, a pesar de la incertidumbre internacional, México ha logrado mantener finanzas públicas sanas y una trayectoria estable de la deuda. Subrayó que el país conserva el grado de inversión con ocho agencias internacionales, las cuales recientemente ratificaron la calificación crediticia de largo plazo.

Además, detalló que en esta administración se han realizado refinanciamientos por alrededor de un billón 300 mil millones de pesos en el mercado local, mediante 11 operaciones, así como la reestructura de 6 mil 94 millones de dólares en bonos en el mercado externo. También destacó las acciones de apoyo financiero a Pemex, que permitieron mejoras en su calificación crediticia por parte de agencias evaluadoras.

Tras su comparecencia, la Comisión de Hacienda avaló su ratificación y el dictamen fue turnado al pleno de San Lázaro, donde se prevé que sea votado la misma tarde. Con información de El Universal