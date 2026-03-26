Cuenca de Burgos posiciona a Coahuila en mapa energético nacional

Rodríguez Canales señaló que la entidad cuenta con una planeación estratégica y una estrecha coordinación con el Gobierno Federal. “El Gobernador ha hecho todas las gestiones necesarias... estuvo en la Secretaría de Medio Ambiente federal tocando las puertas”, afirmó el funcionario.

El subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, destacó que Coahuila se encuentra en un momento histórico para detonar su potencial energético, especialmente en la extracción de gas natural dentro de la Cuenca de Burgos.

El Subsecretario subrayó el alto valor estratégico de la región al equipararlo con el dinamismo energético del sur de Texas. Destacó que el territorio forma parte de la Cuenca de Burgos, considerada una de las zonas con mayor riqueza en gas natural a nivel nacional, lo que posiciona a la entidad como un punto clave para el desarrollo del sector.

Respecto a las nuevas tecnologías, mencionó que actualmente existen métodos de extracción mucho más modernos que representan una base económica fundamental. Para el funcionario, estas posibilidades podrían consolidarse durante el actual sexenio estatal gracias a la gestión del gobernador Manolo Jiménez.

Sobre la reactivación de proyectos de energía renovable, como los parques eólicos y solares en la región de La Laguna, Diego Rodríguez recordó que Coahuila tiene las condiciones naturales ideales, aunque el avance se vio frenado por políticas de la administración federal anterior.

“Era una ruta que iba avanzando, luego llegó este... administración Federal anterior, que en muchos de los temas fue muy complicada”, comentó. No obstante, se mostró optimista sobre el futuro de estos proyectos bajo el concepto de soberanía energética que promueve el país.

El funcionario concluyó que Coahuila tiene la capacidad de convertirse en “punta de lanza” en el sector energético nacional. La administración estatal continuará priorizando estas gestiones para transformar los recursos naturales en un motor de desarrollo económico sostenible para todos los coahuilenses.