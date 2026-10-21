Cuestiona CTM capacidad del IMSS para atender la demanda de salud en 2030

El dirigente sindical señaló que la escasez de medicamentos, las consultas aplazadas y las deficiencias en los servicios de urgencias ponen en duda que el organismo pueda responder adecuadamente a las necesidades de sus derechohabientes hacia 2030. Por ello, consideró indispensable realizar una evaluación integral que permita identificar las carencias y establecer soluciones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta el reto de mejorar su capacidad de atención ante la creciente demanda de servicios médicos, por lo que resulta necesario revisar sus recursos, infraestructura y operación, advirtió Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Medina Ramírez reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha abierto espacios de diálogo con el personal médico, pero subrayó que escuchar sus demandas debe traducirse en presupuesto suficiente para atenderlas. Adelantó que viajaría a la Ciudad de México para reunirse con Zoé Robledo, director general del IMSS, y abordar los principales desafíos de la institución. También destacó que mejorar las condiciones laborales del personal de salud puede repercutir favorablemente en la atención a los pacientes.

Otro de los puntos que propuso revisar es el manejo de los ingresos y egresos del Instituto, particularmente el destino de las cuotas obrero-patronales. El líder de la CTM planteó analizar si las aportaciones se reflejan en mejores servicios y nueva infraestructura, además de examinar los esquemas de cobertura para sectores que reciben seguridad social sin cotizar directamente al IMSS.

Entre las necesidades pendientes, mencionó la construcción de un hospital de especialidades en Coahuila, proyecto que, afirmó, se ha solicitado desde hace años. Añadió que el aumento del intercambio comercial entre Monterrey y Coahuila ha intensificado el tránsito carretero y, con ello, los riesgos de accidentes que pueden complicar los traslados y elevar la demanda de atención médica. Ante este panorama, insistió en que fortalecer al IMSS es fundamental para los trabajadores que dependen de sus servicios.

(Con información de medios)