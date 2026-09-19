Cuestionan capacidad de postores para reactivar AHMSA en Coahuila

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    Cuestionan capacidad de postores para reactivar AHMSA en Coahuila
    Consideran que sólo podrían venderse unos activos, como terrenos o equipo aún útil, para cubrir deuda. REFORMA
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Acreedores preferenciales de AHMSA aprobaron el pasado 12 de septiembre seguir adelante con la subasta, que ya tiene seis posibles compradores

Muy dudosa resulta la capacidad financiera de los seis participantes que avanzaron como postores calificados para la subasta en proceso de quiebra de AHMSA y su subsidiaria Minosa, advirtió Rodrigo Aliphat Rodríguez, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“El principal riesgo que se corre en esta subasta es que AHMSA no vuelva a operar, o que quizá el comprador contemple un desmantelamiento de la planta”, expuso.

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Acreedores preferenciales de AHMSA aprobaron el pasado 12 de septiembre seguir adelante con la subasta, que ya tiene seis posibles compradores: Argentem Creek Partners, Ciesa, Compañía Yepal, Lance Internacional (en asociación con Grupo Metal-Mex), Trust Empresarial Mexicano y Octavio Prius Escalante, que lograron superar la etapa de precalificación.

“No son postores muy conocidos, pero sobre todo dudaría de su capacidad financiera para reactivar AHMSA”, alertó el especialista del CIDE.

Refirió que Argentem ya había participado en su rescate sin resultados.

“Este postor de origen argentino no es propiamente una siderúrgica, es una empresa que se dedica al financiamiento de deuda de empresas en problemas”, comentó.

Consideró que sólo podrían venderse unos activos, como terrenos o equipo aún útil, para cubrir deuda.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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