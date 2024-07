¡Cuidado! No te atravieses si ves este espacio entre dos autos, es por tu seguridad

En las últimas semanas, la región Sureste de Coahuila ha sido escenario de varios accidentes carreteros, algunos de los cuales han resultado en trágicas pérdidas humanas.

Ante esta preocupante situación, es crucial que todos los conductores, especialmente los automovilistas, comprendan y respeten las distancias de seguridad entre vehículos, en particular con los tráileres. La seguridad vial no es solo responsabilidad de los conductores de camiones pesados, sino de todos los que compartimos la carretera.

LA ZONA DE PELIGRO

Una reciente publicación en Facebook, aparentemente hecha por un conductor de tráiler, ha captado la atención al explicar la importancia de la distancia que estos vehículos deben mantener respecto a los automóviles. El mensaje es claro: los tráileres necesitan un mayor espacio para detenerse debido a su considerable peso. La publicación advierte sobre la “zona de peligro”, el espacio necesario para que un tráiler se detenga de manera segura sin embestir al vehículo que tiene delante.

La publicación dice: “¿Ves este espacio entre mí y el coche frente a mí? Este espacio se llama la ZONA DE PELIGRO. Con un peso de 80,000 libras, me toma esa distancia, si no más, para detenerme a 65 mph. Si estás en esa área y algo sucede, mi camión va a pasar por encima de ti y podrías MORIR, de ahí el nombre. No quiero hacerlo, y evitaré que suceda lo mejor que pueda, pero la física no se puede vencer. Realmente estoy cuidando tu seguridad, así como la mía. Este espacio es para MÍ. ¡No para que TÚ te metas para adelantarte en el tráfico! Estoy genuinamente manteniéndonos a todos seguros. Ahora ya lo sabes. Estemos todos atentos”.