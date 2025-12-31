¡Dale, dale, dale! Familia de Frontera, Coahuila, lleva 25 años dedicada a elaborar piñatas

Coahuila
/ 31 diciembre 2025
    ¡Dale, dale, dale! Familia de Frontera, Coahuila, lleva 25 años dedicada a elaborar piñatas
    Todos los miembros participan en la elaboración de las piñatas, tradición que se ha convertido en el principal sustento de la familia de Juan Antonio Rodríguez. FOTO: LIDIET MEXICANO

La tradición ha pasado por varias generaciones; venden hasta 5 mil piñatas en el mes de diciembre

FRONTERA, COAH.- En la colonia Borja, del municipio de Frontera, donde las tradiciones aún se trabajan con las manos y el corazón, la familia de Juan Antonio Rodríguez lleva 25 años dedicándose a la elaboración de piñatas, un oficio que con el paso del tiempo se convirtió en su principal sustento y en una herencia que ha pasado de generación en generación.

Cada temporada decembrina, su hogar se transforma en un taller lleno de color, cartón y engrudo. Ahí, entre risas, prisas y largas jornadas, nacen las piñatas que más tarde alegran posadas, reuniones familiares y festejos en distintos puntos de la región.

Durante este mes, la familia llega a producir alrededor de 4 mil piñatas, aunque en total, al cierre de la temporada, las ventas alcanzan cerca de 5 mil piezas, una cifra que refleja el intenso trabajo que realizan año con año.

Las piñatas van desde las más sencillas, con precios que rondan los 250 pesos, hasta las de mayor tamaño, conocidas como jumbo, que pueden llegar a costar hasta mil pesos, dependiendo del diseño y los detalles. Cada una representa horas de trabajo y dedicación.

Para su venta, la familia Rodríguez se instala en distintos puntos estratégicos del municipio, en Monclova sobre la avenida Acereros, afuera del estadio Kickapoo Lucky Eagle y sobre el bulevar Harold R. Pape, donde este día último del año permanecen hasta alrededor de las seis de la tarde, atendiendo a quienes buscan completar su posada de último momento.

“Vendemos todas las piñatas, no nos queda ni una sola” expresó Landy.

$!El trabajo artesanal de cada piñata es valorado por los clientes.
El trabajo artesanal de cada piñata es valorado por los clientes. FOTO: LIDIET MEXICANO

Cuentan con los permisos correspondientes para comercializar su producto y, afirman, hasta el momento no han tenido inconvenientes con las autoridades.

La respuesta de la gente ha sido positiva, ya que muchos clientes regresan año con año, reconociendo la calidad y el trabajo artesanal de las piñatas.

Para la familia Rodríguez, más allá de las ventas, esta labor representa una tradición que se niegan a dejar morir. Es el resultado de 25 años de esfuerzo, constancia y amor por un oficio que sigue siendo parte esencial de las celebraciones decembrinas en Frontera

