¡Dale, dale, dale! Familia de Frontera, Coahuila, lleva 25 años dedicada a elaborar piñatas

FRONTERA, COAH.- En la colonia Borja, del municipio de Frontera, donde las tradiciones aún se trabajan con las manos y el corazón, la familia de Juan Antonio Rodríguez lleva 25 años dedicándose a la elaboración de piñatas, un oficio que con el paso del tiempo se convirtió en su principal sustento y en una herencia que ha pasado de generación en generación.

Cada temporada decembrina, su hogar se transforma en un taller lleno de color, cartón y engrudo. Ahí, entre risas, prisas y largas jornadas, nacen las piñatas que más tarde alegran posadas, reuniones familiares y festejos en distintos puntos de la región.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo sobrevivir a la cuesta de enero? Consejos de economistas coahuilenses

Durante este mes, la familia llega a producir alrededor de 4 mil piñatas, aunque en total, al cierre de la temporada, las ventas alcanzan cerca de 5 mil piezas, una cifra que refleja el intenso trabajo que realizan año con año.

Las piñatas van desde las más sencillas, con precios que rondan los 250 pesos, hasta las de mayor tamaño, conocidas como jumbo, que pueden llegar a costar hasta mil pesos, dependiendo del diseño y los detalles. Cada una representa horas de trabajo y dedicación.

Para su venta, la familia Rodríguez se instala en distintos puntos estratégicos del municipio, en Monclova sobre la avenida Acereros, afuera del estadio Kickapoo Lucky Eagle y sobre el bulevar Harold R. Pape, donde este día último del año permanecen hasta alrededor de las seis de la tarde, atendiendo a quienes buscan completar su posada de último momento.

“Vendemos todas las piñatas, no nos queda ni una sola” expresó Landy.