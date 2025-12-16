Posadas 2025... ¿Cuál es el origen de las piñatas y su significado?

Al hablar de estos elementos característicos de las fiestas decembrinas , es común que venga a la mente el tradicional cantico “Dale, dale, dale no pierdas el tino” ; no obstante, son mucho más que un simple juego o entretenimiento en las festividades mexicanas.

Durante las posadas , prácticamente todos los elementos que integran dicho contexto son importantes, pero hay otro que particularmente están cargados de un mayor significado, como es el caso de las piñatas .

Las piñatas son portadoras de una rica historia cultural y simbolismo profundo; además, son reconocidas como un ícono mexicano en el extranjero.

ORIGEN DE LAS PIÑATAS

Existen teorías que rastrean el origen de la piñata hasta China, donde se utilizaban en celebraciones de Año Nuevo. Marco Polo, en uno de sus viajes, descubrió estas prácticas y las llevó a Italia, adaptándolas a las festividades de la Cuaresma. También hay historiadores que sugieren que las civilizaciones mayas y aztecas tenían rituales similares, donde rompían ollas de barro con los ojos vendados durante celebraciones religiosas, simbolizando la abundancia y los favores de los dioses.

La palabra piñata viene del italiano “pignata”, que significa olla de barro en forma de fruta, y es una mezcla tradicional europea y oriental, pero las piñatas navideñas son una creación 100 por ciento mexicana.

¿CUÁNDO LLEGÓ LA PIÑATA NAVIDEÑA A MÉXICO?

En México la tradición de las posadas navideñas fue instaurada por los españoles y uno de los principales elementos era el romper la piñata, misma que tenía especificaciones exactas, la principal era que debía tener siete picos, mismos que representan los siete pecados capitales:

Pereza: Falta de ganas de trabajar, o hacer las cosas, descuidar y tardar en hacer ciertas acciones.

• Envidia: Pesar del bien ajeno y el deseo de algo que no se posee.

• Gula: Apetito desmedido de comer o beber.

• Ira: Sentimiento de enfado muy grande y violento, así como el deseo de venganza.

• Lujuria: Deseo excesivo del placer sexual.

• Avaricia: Afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas.

• Soberbia: Altivez, apetito desordenado de ser preferido a otros, envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás.

Las piñatas en México tienen su origen en el ex convento de San Agustín, en Acolman, Estado de México, donde hace más de 400 años la primera piñata vio la luz tal y como la conocemos hoy en día, aunque con algunas variantes como tamaño y figura.

En estas fiestas decembrinas, especialmente en las posadas, la piñata se llena con dulces, cacahuates y frutas de la estación: naranjas, limas, mandarinas, tejocotes, jícamas, cañas y otras. Antes de romper la piñata, se acostumbraba que los niños cantaran: “No quiero oro / ni quiero plata / yo lo que quiero es romper la piñata”, sin embargo esta tradición hoy en día está casi en desuso.

Así que sin importar el símbolo moral que se la ha atribuido a la piñata, recibamos con alegría lo que de ella cae, pues son todos frutos del trabajo de los campesinos mexicanos que nos llenan de orgullo y por qué no de felicidad.