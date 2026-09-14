Dan de baja a cinco notarios por actos fraudulentos en Coahuila

El mes pasado fue detenido en España Fernando Nicolás “N”, extitular de la Notaría 45 de Torreón, acusado de participar en un esquema para defraudar a decenas de familias del municipio lagunero que fueron engañadas para adquirir supuestas propiedades. Se estima que el daño es de al menos 19 millones de pesos, pero podría alcanzar los 40 millones.

Durante la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cinco notarios de Coahuila han sido dados de baja por utilizar la fe pública de manera fraudulenta.

Sin embargo, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, aseguró que ese no es el único caso y que, en la presente administración estatal, al menos cinco fedatarios han sido dados de baja de la Dirección de Notarías del estado.

“Lo mismo se ha hecho con otros notarios de otras regiones del estado que de plano han sido dados de baja por utilizar de manera fraudulenta la fe pública. Son cinco notarios (que) han sido dados de baja, de un total de 300 notarios”, expuso.

Mencionó que mientras Coahuila se ha colocado como una de las entidades con mayor cantidad de notarios, todavía existen áreas de oportunidad para supervisar el quehacer de la fe pública.

“Coahuila es el estado que tiene un mayor número de notarios per cápita, lo cual es bueno, pero sí tenemos que intensificar la supervisión y garantizar que se ejerza el profesionalismo con sentido de ética”, dijo.

CAEN COLABORADORES DE FERNANDO

En agosto pasado se dio a conocer que el extitular de la Notaría 45 de Torreón, Fernando Nicolás “N”, fue detenido en Madrid, España, tras cumplimentarse una orden de captura por parte de la Policía Internacional (Interpol). Antes había sido dado de baja de la Dirección de Notarías de Coahuila.

Al exfedatario se le acusa de participar en un esquema para defraudar por decenas de millones de pesos al menos a 27 familias de Torreón, que confiaron sus ahorros para adquirir supuestas propiedades. Esas operaciones, se acusa, fueron avaladas en la Notaría 45.

De acuerdo con Pimentel González, el delito que se le imputa a Fernando es el de defraudación fiscal, en su mayoría contra personas de escasos recursos, por lo que se está trabajando con el Ayuntamiento de Torreón para analizar la compensación a través de terrenos propiedad del Estado.

“Son familias de escasos recursos y que se enteraban de los anuncios de remate a través de las redes sociales. Estamos trabajando para compensar de algún modo los terrenos que estas familias ya habían comprado. Finalmente son personas que requieren tener una vivienda propia. La idea es que el Gobierno del Estado pueda poner a su disposición algunos terrenos”, dijo.

Expuso, que de este caso, existen más involucrados que colaboraban con el fedatario, que incluso ya están detenidos enfrentando un proceso penal en Coahuila.