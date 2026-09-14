Video y denuncia en redes sociales levantan polémica por presunta agresión a menor en taquería de Saltillo

Una denuncia difundida en redes sociales por un compañero de trabajo se ha viralizado tras señalar una presunta agresión contra un presunto trabajador adolescente de 16 o 17 años, quien habría sido sujetado del cuello por el dueño de una taquería en Saltillo, durante una discusión relacionada con sus labores. De acuerdo con el reporte publicado, el incidente habría ocurrido alrededor de las 03:00 horas, del sábado 12 de septiembre, cuando el menor presuntamente se negó a continuar preparando alimentos, pese a que, según la publicación, el establecimiento habría cerrado aproximadamente a las 02:00 horas y era su hora de salida.

El supuesto trabajador afirmó que la negativa habría provocado que la esposa del propietario solicitara la presencia de su marido, identificado en la publicación como Luis “N”. Según esta versión, el hombre habría acudido al establecimiento y posteriormente sujetado del cuello al adolescente. La denuncia también sostiene que elementos policiacos acudieron al lugar y que, inicialmente, el menor habría sido subido a una patrulla, mientras que el adulto señalado no habría sido detenido. Posteriormente, según el mismo relato, el adolescente habría sido trasladado para recibir atención médica. En medio de la polémica, la esposa del propietario publicó un video en redes sociales en el que expuso su versión sobre lo ocurrido y buscó aclarar los señalamientos que comenzaron a circular contra su esposo y el establecimiento.

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La publicación generó una reacción dividida, aunque buena parte de los comentarios se dirigieron contra la mujer por salir públicamente en defensa de su esposo, a quien los denunciantes señalan como presunto agresor del adolescente. Las críticas, sin embargo, corresponden a opiniones expresadas por usuarios de redes sociales y no constituyen una determinación sobre la responsabilidad del señalado. El supuesto compañero de trabajo también afirmó que otros empleados habrían decidido abandonar el establecimiento debido a presuntos malos tratos y llamó a otros trabajadores a compartir la denuncia. Estos señalamientos tampoco han sido corroborados de manera independiente. La madre del adolescente, según la denuncia pública, tendría previsto presentar una querella para que se investigue lo sucedido y se determine si existe responsabilidad por la presunta agresión. El caso adquiere especial relevancia por la edad que se atribuye al trabajador y por las circunstancias en que presuntamente ocurrió el incidente. Si se confirma que el adolescente laboraba durante la madrugada, las autoridades competentes también podrían revisar las condiciones laborales bajo las cuales prestaba sus servicios.

Estos señalamientos no han sido corroborados oficialmente y tampoco se ha localizado hasta el momento información de la Fiscalía General del Estado que confirme la existencia de una carpeta de investigación relacionada con el caso.