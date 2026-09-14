‘¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!’; Alcalde de Nueva York asiste a desfile por Independencia de México

El alcalde de Nueva York, (Estados Unidos) Zohran Mamdani, encabezó este domingo el desfile por la Independencia de México, en un evento en el que la gente coreó lemas como “Mamdani, hermano, ya eres mexicano”. “La lucha de México por la independencia es el triunfo de un pueblo decidido a forjar su propio futuro”, escribió Mamdani en su cuenta de X.

El alcalde acompañó su publicación con fotos del desfile, en el que se le ve saludando a la gente, mientras lleva un lienzo con los colores de la bandera mexicana en el pecho y sostiene una banderita mexicana en la mano.

Mamdani, primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York se declaró “orgulloso de ser el primer alcalde de la ciudad de Nueva York en desfilar en el desfile del Día de la Independencia de México en Sunset Park, junto a una comunidad que ha fomentado el orgullo cultural a lo largo de generaciones”.

Aseguró que “los neoyorquinos de origen mexicano son el corazón de nuestra ciudad y de su lucha por un futuro mejor”. En un mensaje durante el desfile, Mamdani agradeció el apoyo de la comunidad mexicana, que respondió con el clásico: “¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!”. El alcalde se llevó la mano al corazón, en señal de agradecimiento, mientras ondeaba la bandera mexicana. En el desfile se escuchó también el Himno Nacional mexicano. Algunos de los asistentes llevaban trajes típicos, mientras otros portaban la playera que usó la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

“SI TANTO AMAS A MÉXICO, VETE HACIA ALLÁ” Las declaraciones y participación de Mamdani en el desfile se producen apenas días después de que, durante la convención republicana que se realizó en Dallas, de cara a las elecciones de medio término, en noviembre, el vicepresidente JD Vance criticara a un manifestante que llevaba una bandera de México y le dijera: “Si tanto amas a México, mueve tu trasero hacia allá. Yo te pago el boleto”. Vance dijo también que “un idiota ondeando una bandera mexicana” se había convertido en el “símbolo de la extrema izquierda”. (Con información de El Universal)

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