Vamos de Ganem

José Elías “Pepe” Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y su esposa Martha Rodríguez Romero, también exfuncionaria municipal, fueron detenidos este 13 de septiembre por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en un operativo federal en Torreón.

Hasta el momento, la FGR mantiene los delitos bajo reserva en el expediente federal, aunque varias de las líneas de investigación apuntan a operaciones irregulares derivadas de las actividades empresariales y negocios particulares de la pareja.