Apuntes históricos sobre el golf, de su origen, contratiempos y de la llegada a Saltillo

Los orígenes del juego de golf no están muy claros y el debate persiste. Empero, se acepta que el golf moderno se desarrolló en Escocia a partir de la Edad Media. A finales del siglo 19, el juego encontró popularidad en el resto del Reino Unido, las colonias británicas y en Estados Unidos.

Por la década de los años veinte, la concesión para la explotación del carbón en nuestro estado atrajo a la compañía ASARCO, Inc. (American Smelting and Refining Company, ejecutivos de esta firma fundaron un campo de golf en el municipio de San Juan de Sabinas, justo en las inmediaciones de la hoy Nueva Rosita, el campo que sigue en uso.

En 1659, el gobierno de la ciudad dictó una orden para que no se practicara en las calles de la ciudad, debido a que muchos vidrios de las ventanas resultaron rotos.

El señor Robert Camp poseía maquinaria pesada y él mismo dedicó tiempo y recursos sin retribución alguna, a los trabajos de acondicionar el campo de golf, así quedó conformado el Saltillo Country Club.

El juego de golpes y hoyos atrajo a varios socios fundadores, entre ellos: Mario Blázquez, Francisco M. y Felipe Cárdenas, las señoritas Purcell, Blas Narro, Isidro y Ricardo López, el gran golfista radicado en la ciudad de apellido Brayan, Santiago Palacios, el Ing. Jesús de Valle, el señor Sokobin, cónsul de Estados Unidos, y Carlos Suess.

A mediados del año de 1929, cada domingo se reunían golfistas con sus familias a jugar cartas en una casa desocupada que había construido el gobernador Manuel Pérez Treviño, dicho inmueble fue cedido a los socios y convertido más tarde en la casa club. El club funcionó cerca de 10 años, circunstancias poco conocidas obligaron a muchos de los socios a abandonar el club, en poco tiempo el club quedó en completo abandono.

CLUB CAMPESTRE LOURDES

Tiempo después los señores Blázquez y los señores Davis y Suess, retomaron el juego con cierta frecuencia a pesar de las abundantes piedras y matorrales que había en el campo; situación que ocasionaba perder mucho tiempo para buscar las pelotas que habían pegado previamente.

Los mencionados golfistas no perdieron el ánimo, continuaron la labor de promoción y más personas se sumaron al juego. De esta manera nació la segunda generación de golfistas saltillenses, Raúl Salas Torres, Raymundo Gallart, Rafael y Juan Andrés Elizondo, el ingeniero José de J. de la Fuente y su hermano Ildefonso, el ingeniero Enrique Reyna, Marcelino Garza jr., Elías Sánchez, junto al veterano Ricardo Lopez perteneciente a la primera camada de golfistas de la ciudad quien logró el primer hole in one.