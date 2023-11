Mentes inquietas: aquí un perfil de tres inventores de Saltillo que cambiaron el mundo

INVENCIONES NO MENOS IMPORTANTES

Otros grandes inventos han sido la pintura no tóxica, los colorantes naturales, el flotador de baño, mecanismo que controla el flujo del agua que fue inventado en 1790 por José Antonio Alzate y Ramírez.

Antes las cosas no eran tan simples como lo son ahora. Cuando la gente necesitaba algo, como comida y refugio, tenía que trabajar para conseguirlo. Había que salir a recoger frutos y cazar animales para la obtención de proteínas para sobrevivir.

En estos tiempos donde la vida se rige en gran parte gracias a los grandes inventos, resulta difícil para algunos comprender cómo eran las cosas sin las grandes innovaciones. Hubo un tiempo en el que no existía Internet, televisión o formas similares.

No todos los inventos han sido científicos o ingenieros, muchos de los inventos, como las notas adhesivas post it, fueron producto de una casualidad o mejor dicho por un error, mientras que otros inventos, como el velcro, fueron creados por personas curiosas y observadoras.

Dos de los hijos de don Anastasio, Jaime y Javier, me narraron con mucho orgullo y una emoción que no cabía en ellos, parte de lo que hizo en vida su padre.

Don Anastasio Flores empezó su taller a mediados de los años 40, el principio no estuvo exento de dificultades, así como de grandes retos.

No dudo que deben existir más inventores de nuestra ciudad, por lo pronto dedicaremos estas líneas a tres personajes que hicieron contribuciones importantes en el campo de la industria metal mecánica y química.

“La patente de la penicilina le produjo ganancias, Gámiz vendió su fórmula a un poderoso laboratorio farmacéutico, en el momento de cerrar el trato, uno de los ejecutivos de la firma le advirtió, ingeniero no se ande metiendo en las grandes ligas, comentario que molestó al Gámiz” , dijo.

“Descubrió fórmulas aplicadas a procesos y productos de gran utilidad, logró sintetizar en aceite la penicilina, concibiendo como un producto como penol de 100 mil unidades, este descubrimiento revolucionó los antibióticos, cuyas presentaciones no excedían en 10 mil unidades.

Aunque no nació en nuestra ciudad se le considera saltillense por adopción, originario de Papasquiaro, Durango, “estudió químico fármaco biólogo en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM, trabajó como funcionario de la Secretaría de Salubridad, fue catedrático de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC de 1946 a 1967, de la Escuela Normal y Superior del Estado, de la UAAAN y de la secundaria Nazario Ortiz Garza.

Ven el mundo como lo ve un niño, ven nuevas posibilidades y no siguen lo establecido. Toman riesgos y no se desaniman fácilmente, muchos de nosotros hemos tenido ideas fascinantes y potencialmente lucrativas, pero no las ponemos en práctica, los inventores, por otra parte, asumen riesgos.

Prestan atención a esas ideas, incluso a las más extrañas, y están dispuestos a sacrificar su tiempo y energía tratando de hacerlas realidad. Por último, los inventores tienen confianza en sus ideas y poseen la capacidad de perseverar. En última instancia, entienden que el rechazo, los fracasos o los prototipos fallidos son sólo parte del proceso. saltillo1900@gmail.com