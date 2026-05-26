$!De Ramos Arizpe a Alemania: campeón nacional busca dar el salto al alto rendimiento internacional

RAMOS ARIZPE, COAH.- Santiago Guzmán, joven promesa del atletismo coahuilense originario de Ramos Arizpe, atraviesa el momento más importante de su naciente carrera deportiva. Tras conquistar la medalla de oro en la Olimpiada Nacional 2026 dentro de la prueba de impulso de bala, categoría Sub 18, el atleta se alista para representar a México en los Juegos de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe 2026. Su destacado desempeño en las pistas le abrió las puertas de una experiencia de élite: una convocatoria para integrarse a un campamento internacional de alto rendimiento en Alemania, nación considerada referente mundial en las disciplinas de lanzamiento dentro del atletismo.

Durante un mes, Santiago tendrá acceso a programas especializados de entrenamiento, metodologías avanzadas de preparación física y técnica, además de sesiones de trabajo junto a atletas de distintas partes del mundo, una oportunidad que podría convertirse en un punto de inflexión en su desarrollo competitivo. El camino que lo ha llevado hasta este escenario ha estado marcado por años de disciplina, constancia y preparación. En una prueba tan exigente como el impulso de bala, donde la fuerza debe combinarse con precisión técnica, el joven ramosarizpense logró posicionarse entre los mejores exponentes juveniles del País, consolidándose como campeón nacional y ganando espacio en competencias de carácter internacional.

Ahora, el reto es mayor. La concentración en Alemania representa la posibilidad de elevar su nivel competitivo mediante el contacto directo con entrenadores especializados y deportistas que integran algunas de las escuelas más exitosas del mundo en pruebas de lanzamiento. Aunque los costos de la estancia deportiva están cubiertos, la familia del atleta impulsa una campaña de recaudación denominada “Apoya a Santiago para viaje de alto rendimiento en Alemania”, con la finalidad de reunir recursos para cubrir gastos de traslado y viáticos indispensables para concretar esta experiencia.

“Entrenar allá le permitirá perfeccionar su técnica, foguearse con los mejores del mundo y asegurar un lugar en el podio internacional”, señalaron sus familiares al promover la iniciativa. Más allá de una historia de éxito individual, el caso de Santiago evidencia una realidad frecuente entre deportistas mexicanos de alto nivel, quienes pese a obtener resultados sobresalientes y representar al País en escenarios internacionales, suelen enfrentar dificultades económicas para acceder a procesos de preparación especializados. Para el joven campeón, el viaje no solo significa una concentración deportiva en Europa, sino la posibilidad de fortalecer desde temprana edad una trayectoria con proyección internacional y continuar persiguiendo metas que ya comienzan a trascender las fronteras nacionales.

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