Deciden ejidatarios obras prioritarias para sus comunidades en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El programa “En tu ejido tú decides” permitió durante 2026 que habitantes de comunidades rurales de Ramos Arizpe definieran las obras y acciones que consideran prioritarias para sus localidades. El esquema contempla proyectos relacionados principalmente con el abasto de agua, infraestructura hidráulica, espacios comunitarios y apoyo a las actividades agrícolas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las decisiones se toman a partir de las necesidades planteadas por los propios habitantes de los ejidos, con el objetivo de dirigir los recursos hacia las obras que requieren mayor atención. “Quienes viven todos los días en el área rural saben qué hace falta y qué debe atenderse primero. Nosotros vamos, los escuchamos y trabajamos con ellos para que esos recursos se conviertan en la obra o acción que su comunidad realmente necesita”, expresó. AGUA Y OBRAS PARA LAS COMUNIDADES Entre las acciones realizadas se encuentran el equipamiento de pozos, instalación de líneas de conducción y tomas domiciliarias, además de la rehabilitación de infraestructura hidráulica. También se han efectuado trabajos para mejorar espacios comunitarios y labores relacionadas con la preparación de tierras agrícolas, mediante barbecho y rastra.

Los trabajos se han llevado a cabo en comunidades como Plan de Guadalupe, Tanque Viejo, San Ignacio, Las Norias, Las Esperanzas, Guajardo, Santo Domingo, San Francisco de Paredón y Anhelo, entre otras. En Anhelo se realizaron acciones para el equipamiento de pozos, líneas de conducción y tomas domiciliarias, mientras que en Las Esperanzas se rehabilitó el canal derivador de agua. En San Antonio de Acatita se efectuaron trabajos relacionados con espacios comunitarios y se entregó material para la construcción de explanadas. A estas acciones se sumará la Ruta Ejidal “Todos por Más”, cuyo inicio está previsto para el 21 de septiembre. El servicio conectará los lunes y viernes a distintas comunidades rurales con la cabecera municipal, con el propósito de facilitar el traslado de sus habitantes para realizar trámites, acceder a servicios y efectuar actividades comerciales.