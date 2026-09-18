Acciones de limpieza en Ramos Arizpe son permanentes: Servicios Primarios

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene trabajos de limpieza, recolección y atención de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, informó el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza. Durante esta semana, las cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza en la Plaza Principal luego de los festejos patrios, a los que asistieron más de 30 mil personas. Los trabajos comenzaron prácticamente al concluir la celebración.



Además, el personal de Servicios Primarios continuó con las labores programadas en diferentes colonias y sectores, entre ellos Escorial y Lomas del Valle, donde se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento en vialidades y espacios públicos.

Tamez Garza explicó que las cuadrillas tienen una programación para atender distintos puntos de Ramos Arizpe y responder a necesidades específicas. En los casos de eventos masivos, las labores se refuerzan para atender la generación de residuos. El funcionario señaló que las tareas de limpieza se realizan diariamente y que el personal mantiene sus actividades durante jornadas especiales y después de eventos con alta concentración de personas.

“Tenemos equipos trabajando todos los días en nuestras colonias y espacios públicos. Después de una celebración como la del 15 de septiembre hubo una respuesta inmediata, pero al mismo tiempo continuamos atendiendo distintos sectores de Ramos Arizpe; queremos una ciudad limpia y ordenada para nuestras familias”, señaló. Las labores continuarán en colonias, vialidades, plazas y otros espacios públicos del municipio.