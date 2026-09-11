Presentan Ruta Ejidal para conectar comunidades con Ramos Arizpe, comenzará el 21 de septiembre

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Presentan Ruta Ejidal para conectar comunidades con Ramos Arizpe, comenzará el 21 de septiembre
    La ruta busca facilitar el acceso a servicios de salud, trámites, compras y otras actividades para familias que viven en comunidades alejadas. CORTESÍA

El servicio iniciará el 21 de septiembre y operará los lunes y viernes

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe presentó la nueva Ruta Ejidal “Todos por Más”, un servicio de transporte dirigido a habitantes de comunidades rurales que requieren trasladarse a la cabecera municipal para realizar trámites, acudir a consultas médicas, comprar medicamentos o realizar otras actividades.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es facilitar el traslado de las familias que viven en comunidades alejadas de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/van-ramos-arizpe-y-fiscalia-contra-desapariciones-y-trata-de-personas-FE23360612

“Algo que queremos, es que, el vivir lejos de la ciudad no signifique estar lejos de sus servicios. Hay familias que necesitan venir por una consulta, medicamentos, hacer sus compras o resolver algún trámite, y nuestro trabajo es encontrar la manera de acercarlas. Esta Ruta Ejidal está pensada precisamente para ellas”, expresó.

Durante la presentación estuvieron Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, y Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, quienes participarán en la supervisión del funcionamiento del servicio y en la difusión de la ruta entre los habitantes de las comunidades.

$!El programa fue presentado en la Presidencia Municipal.
El programa fue presentado en la Presidencia Municipal. CORTESÍA

La Ruta Ejidal comenzará a operar el próximo 21 de septiembre, los lunes y viernes, con una tarifa subsidiada de 45 pesos por persona. El servicio contará con unidades y operadores destinados a realizar los traslados entre las comunidades contempladas y Ramos Arizpe.

El primer recorrido partirá a las 8:00 horas desde Paredón y continuará por San Juan de Amargos, San Ignacio-El Panal, Fraustro, El Barril, Santa Cruz, Higo, Estación Higo y Mesón del Norte, para concluir en la Plaza del Águila. Se prevé que la llegada sea entre las 12:00 y 12:30 horas. El regreso hacia las comunidades se realizará por la tarde.

El segundo recorrido contempla Rancho Nuevo, Acatita, Las Encinas, Santo Domingo, San Miguel, Hacienda España, Las Imágenes y Cañada Ancha, con llegada a Plan de Guadalupe, a espaldas de Soriana. La unidad saldrá de Ramos Arizpe a las 7:00 horas rumbo a Rancho Nuevo, donde iniciará el recorrido a las 8:00 horas. El regreso a la ciudad está previsto entre las 10:30 y 11:00 horas, mientras que a las 16:00 horas partirá nuevamente hacia las comunidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/suma-ramos-arizpe-mil-600-viviendas-beneficiadas-con-enchulame-la-casa-NK23388894

Los puntos de ascenso y descenso serán dados a conocer directamente en las comunidades por la Dirección de Desarrollo Rural, junto con los horarios correspondientes.

Gutiérrez Merino indicó que la ruta busca facilitar el acceso de los habitantes de las comunidades rurales a los servicios y actividades que se concentran en la cabecera municipal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte
Ejidos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La disculpa del senador Salazar

La disculpa del senador Salazar
true

Coahuila tiene la mejor percepción de seguridad
La ausencia de la obra en el PPEF genera dudas sobre su incorporación al presupuesto federal y sobre los tiempos para su ejecución.

Nueva conexión Saltillo-Ramos Arizpe, anunciada por Sheinbaum, sin rastro en el PPEF 2027

El Toyota Yaris terminó con severos daños en la parte frontal después de impactarse contra una camioneta Jeep que se encontraba estacionada.

Detienen en Parras a conductor tras chocar contra camioneta estacionada; presuntamente iba ebrio
Lobos de la UAdeC recibirá a Potros ITSON en el Estadio Jorge Castro Medina, en busca de su primera victoria de la temporada 2026.

Lobos UAdeC vs Potros: la jauría busca su primer triunfo en su estreno en Saltillo
A diferencia de lo que ocurría en 2001, dijo McCallum, muchos sistemas y servicios de seguridad son operados por el sector privado, y prevenir el próximo ataque requerirá cooperación.

El próximo ataque terrorista del 11-S podría planearse donde menos lo esperamos, advierte el jefe de los servicios de inteligencia británicos
Y los gastos diarios de Clancy podrían ser aún mayores: desde los asesinatos, ha estado bajo estricta vigilancia para prevenir suicidios, lo que requiere que tenga un asistente con ella las 24 horas del día.

La atención que recibe Lindsay Clancy en un hospital psiquiátrico le está costando a los contribuyentes más de medio millón de dólares al año
Cualidades del INE

Cualidades del INE