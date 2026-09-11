Presentan Ruta Ejidal para conectar comunidades con Ramos Arizpe, comenzará el 21 de septiembre

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe presentó la nueva Ruta Ejidal “Todos por Más”, un servicio de transporte dirigido a habitantes de comunidades rurales que requieren trasladarse a la cabecera municipal para realizar trámites, acudir a consultas médicas, comprar medicamentos o realizar otras actividades. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es facilitar el traslado de las familias que viven en comunidades alejadas de la ciudad.

“Algo que queremos, es que, el vivir lejos de la ciudad no signifique estar lejos de sus servicios. Hay familias que necesitan venir por una consulta, medicamentos, hacer sus compras o resolver algún trámite, y nuestro trabajo es encontrar la manera de acercarlas. Esta Ruta Ejidal está pensada precisamente para ellas”, expresó. Durante la presentación estuvieron Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, y Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, quienes participarán en la supervisión del funcionamiento del servicio y en la difusión de la ruta entre los habitantes de las comunidades.

La Ruta Ejidal comenzará a operar el próximo 21 de septiembre, los lunes y viernes, con una tarifa subsidiada de 45 pesos por persona. El servicio contará con unidades y operadores destinados a realizar los traslados entre las comunidades contempladas y Ramos Arizpe. El primer recorrido partirá a las 8:00 horas desde Paredón y continuará por San Juan de Amargos, San Ignacio-El Panal, Fraustro, El Barril, Santa Cruz, Higo, Estación Higo y Mesón del Norte, para concluir en la Plaza del Águila. Se prevé que la llegada sea entre las 12:00 y 12:30 horas. El regreso hacia las comunidades se realizará por la tarde. El segundo recorrido contempla Rancho Nuevo, Acatita, Las Encinas, Santo Domingo, San Miguel, Hacienda España, Las Imágenes y Cañada Ancha, con llegada a Plan de Guadalupe, a espaldas de Soriana. La unidad saldrá de Ramos Arizpe a las 7:00 horas rumbo a Rancho Nuevo, donde iniciará el recorrido a las 8:00 horas. El regreso a la ciudad está previsto entre las 10:30 y 11:00 horas, mientras que a las 16:00 horas partirá nuevamente hacia las comunidades.

Los puntos de ascenso y descenso serán dados a conocer directamente en las comunidades por la Dirección de Desarrollo Rural, junto con los horarios correspondientes. Gutiérrez Merino indicó que la ruta busca facilitar el acceso de los habitantes de las comunidades rurales a los servicios y actividades que se concentran en la cabecera municipal.