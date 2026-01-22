Definen terna para elegir a nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila

Coahuila
/ 22 enero 2026
    La próxima semana se definirá al nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Foto: Especial

Los cuatro aspirantes a ocupar ese puesto son: José Ignacio Carrillo Aguirre, Juan Manuel Pérez Cuéllar, Rodrigo Arroyo Peart y Ramón Antonio Sepúlveda Zárate

La Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila definió a las y los aspirantes finalistas que integran la terna para la designación del nuevo integrante de este órgano ciudadano para el periodo 2025-2026.

Este jueves, la Comisión llevó a cabo las entrevistas a los 11 aspirantes que avanzaron a esta etapa del proceso de selección. Una vez concluidas, se procesaron las calificaciones otorgadas por las y los comisionados, las cuales fueron ponderadas y sumadas a los resultados obtenidos en la evaluación de expedientes, conforme a las reglas de operación y la metodología establecida.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Avanzan 11 aspirantes a siguiente fase para el Consejo de Participación Ciudadana

De acuerdo con la Comisión, la diferencia entre el tercer y cuarto lugar de los aspirantes mejor evaluados fue de apenas 0.098 por ciento, por lo que se aplicó la regla que establece que, cuando exista empate o una diferencia igual o menor a dos puntos porcentuales, deberán incluirse todas las personas en ese supuesto en el listado final para la deliberación.

Derivado de este criterio, el listado de postulantes sobre los que deliberará la Comisión de Selección quedó integrado por cuatro personas. José Ignacio Carrillo Aguirre obtuvo la calificación más alta, con un puntaje total de 97.20; seguido de Juan Manuel Pérez Cuéllar, con 92.09 puntos. En tercer y cuarto lugar se ubicaron Rodrigo Arroyo Peart, con 89.44, y Ramón Antonio Sepúlveda Zárate, con 89.35 puntos, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: Cierra proceso con 19 aspirantes para integrar el CPC del Sistema Anticorrupción en Coahuila

La sesión pública en la que se realizará la deliberación final y la designación del nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana se llevará a cabo el próximo martes 27 de enero, en la sala de sesiones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, ubicada en el bulevar Luis Donaldo Colosio número 703, tercer piso, en el fraccionamiento Valle Real, en la ciudad de Saltillo. La sesión será transmitida en vivo a través de internet.

Previo a la deliberación, a partir de las 9:00 horas, se realizará un foro de consulta pública, en el que organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, cámaras empresariales, especialistas, investigadores, periodistas y ciudadanía en general podrán aportar información relevante sobre los aspirantes finalistas, con el objetivo de que la Comisión cuente con mayores elementos para la toma de decisión.

Anticorrupción

Coahuila

