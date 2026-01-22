Definen terna para elegir a nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila

La Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila definió a las y los aspirantes finalistas que integran la terna para la designación del nuevo integrante de este órgano ciudadano para el periodo 2025-2026.

Este jueves, la Comisión llevó a cabo las entrevistas a los 11 aspirantes que avanzaron a esta etapa del proceso de selección. Una vez concluidas, se procesaron las calificaciones otorgadas por las y los comisionados, las cuales fueron ponderadas y sumadas a los resultados obtenidos en la evaluación de expedientes, conforme a las reglas de operación y la metodología establecida.

De acuerdo con la Comisión, la diferencia entre el tercer y cuarto lugar de los aspirantes mejor evaluados fue de apenas 0.098 por ciento, por lo que se aplicó la regla que establece que, cuando exista empate o una diferencia igual o menor a dos puntos porcentuales, deberán incluirse todas las personas en ese supuesto en el listado final para la deliberación.