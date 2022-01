Definirá Coahuila este fin de semana regreso a clases presenciales por regiones

El gobierno de Coahuila anunció que tentativamente será el próximo lunes 24 de enero cuando se reanuden las clases presenciales, aunque finalmente se definirán por regiones en la reunión del próximo fin de semana de la Mesa Operativa de Reactivación del sector educativo.

Francisco Saracho, secretario de Educación, dijo que en la reunión de la Mesa Operativa del próximo fin de semana se llegará a acuerdo por regiones para ir “liberando” escuelas, mientras que en municipios con alto número de contagios se tomarán otras decisiones.

Dijo que se definirá también, por ejemplo, por el número de maestros contagiados o en recuperación, pero insistió que esas decisiones se tomarán el próximo fin de semana.

Recordó que en estos momentos se está en capacitaciones del protocolo y se está actualizando y reforzándole entre el personal de los planteles educativos.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, añadió que sostendrán reuniones con el sector educativo donde implementarán estrategias para evitar la movilidad en los centros escolares. En las mismas reuniones decidirán por ejemplo, qué planteles regresan a clases presenciales, cuáles regresan en forma mixta o de forma virtual.

El mandatario también informó que actualmente se presentan un promedio diario de mil 500 casos positivos diarios de COVID-19 y una positividad en las pruebas de 54 por ciento. “El grado de positividad es alto en Coahuila”, dijo el gobernador.

Riquelme Solís dijo que, afortunadamente, este incremento de casos no es un tema que impacte en la hospitalización ni en los fallecimientos, pero para no saturar ni colapsar los servicios de salud, se seguirán reforzando los protocolos en los eventos que puedan afectar, como lo es el tema de la movilidad, ya que el desarrollo económico no se puede frenar.

Explicó que de 256 pacientes que se encuentran hospitalizados por COVID-19, el 46 por ciento está vacunado.