Delegación IMSS Coahuila llama procurar buenos hábitos frente a enfermedades renales

En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora el 12 de marzo, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila hicieron un llamado a fortalecer los hábitos saludables para prevenir enfermedades renales, padecimientos que con frecuencia se detectan cuando el daño al órgano ya es considerable.

La nefróloga Ana Díaz Franco, subdirectora del turno nocturno en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del IMSS, explicó que la enfermedad renal crónica puede desarrollarse sin manifestaciones claras durante largo tiempo, lo que retrasa su diagnóstico.

“Los riñones son órganos vitales que se encuentran en la región lumbar, encargados de filtrar los desechos y el exceso de líquidos de la sangre para luego ser excretados mediante la orina”, compartió la especialista.

Añadió que cuando estos órganos pierden la capacidad de realizar esta función, se genera un desequilibrio en la composición química de la sangre, lo que puede derivar en una enfermedad renal crónica.

Debido a que las señales del padecimiento pueden tardar en aparecer, señaló que mantener hábitos saludables es fundamental para prevenir daños al riñón. Entre las recomendaciones destacó llevar una dieta equilibrada rica en frutas y verduras, realizar ejercicio al menos 30 minutos al día, beber suficiente agua y acudir a revisiones médicas periódicas.

La especialista indicó que también es importante controlar enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial, ya que estas condiciones representan algunos de los principales factores de riesgo para desarrollar daño renal.

Entre los síntomas que pueden alertar sobre problemas en los riñones se encuentran náuseas, vómito, pérdida de apetito, fatiga, debilidad, problemas para dormir, cambios en la producción de orina, calambres musculares, disminución de la agudeza mental e hinchazón en pies y tobillos, además de presión arterial elevada.

También advirtió que, aunque la enfermedad renal crónica no tiene cura, un diagnóstico y tratamiento oportunos permiten controlar los síntomas, reducir complicaciones y retrasar la progresión del daño.

De no atenderse, el padecimiento puede avanzar hasta convertirse en insuficiencia renal terminal, condición que requiere tratamientos como diálisis, hemodiálisis o incluso un trasplante de riñón.