La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) demandó reforzar las políticas públicas y la infraestructura en vías de impulsar la producción de vehículos eléctricos, rubro en el que el organismo reconoció el potencial de Coahuila, ante los proyectos actuales y en puerta.

En visita a Saltillo, José Guillermo Zozaya Délano, presidente de la AMIA, dijo que la industria de vehículos eléctricos en México todavía enfrenta diferentes retos, entre ellos la falta de políticas públicas y la infraestructura que se requiere para ese tipo de unidades.

Publicidad

Detalló que están en pláticas con las autoridades federales a efecto de que se determinen ya las políticas públicas que se van a requerir para este cambio tecnológico que viene a nivel mundial y se va a dar con o sin México.

“Pero más vale que sea con México porque no solo será producción de vehículos eléctricos o de energías limpias, sino que las energías que utilicen las plantas armadoras tendrán que ser limpias también. Si no nos ponemos las pilas, el riesgo no es solo que no tengamos suficientes vehículos eléctricos, es que se vayan las plantas armadoras”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra AMIA ley para vehículos eléctricos

Publicidad

Zozaya destacó el potencial que tiene Coahuila por las inversiones que ha anunciado en autos eléctricos y se refirió específicamente a la de General Motors por mil millones de dólares.

“(Veo a Coahuila) muy pujante y con un gran futuro, reitero, por alguna razón importante esta empresa norteamericana ha establecido aquí poner su planta de estos vehículos”, dijo.

Por otra parte, de la industria automotriz en general externó que los retos que presenta vienen primordialmente de la crisis derivada de la pandemia en primera instancia, después por la falta de microcomponentes que no ha permitido dar el volumen de autos que demanda el mercado y luego la inflación, que de una u otra forma también ha afectado.

Publicidad

Sin embargo, la pandemia va en proceso de solución y se tendrá una recuperación económica, lo que confían será el próximo año o el siguiente, lo que derivará en que haya una mayor demanda de autos; en el caso de los microcomponentes consideró que para finales de año mejorará un poco, pero probablemente hasta finales del próximo quedará totalmente resuelto el problema.

Finalmente, comentó que de todo lo que produce el sector automotriz en México, exporta el 90 por ciento y, por ello, depende mucho de los mercados internacionales y muy especialmente del mercado de Estados Unidos, por lo que va bien en la exportación.

“Si no nos ponemos las pilas, el riesgo no es solo que no tengamos suficientes vehículos eléctricos, es que se vayan las plantas armadoras”, mencionó Zozaya

Publicidad