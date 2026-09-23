Demuestran resultados que cumplimos en seguridad: Manolo Jiménez

En la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, se señala que Coahuila es el estado más seguro de todo México.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que los indicadores del estado evidencian que se están cumpliendo los compromisos con los ciudadanos en materia de seguridad.

“El Modelo Coahuila se ha ido fortaleciendo y mejorando los índices de seguridad en la entidad: en 2021 se tenía un 43.3 por ciento de percepción de seguridad ante la ciudadanía y hoy, en 2026 alcanza un 71.5 por ciento, siete de cada 10 coahuilenses se sienten seguros en su estado. La media nacional de la ENVIPE 2026 es del 24.7 por ciento”, señala un comunicado emitido por el gobierno estatal.

En la encuesta, Coahuila superó a Yucatán (63.8 %), Aguascalientes (57.8 %), Querétaro (53.4 %) y Baja California Sur (49.4 %).

Jiménez Salinas dijo que la paz y tranquilidad obtenidos en todas las regiones se dan gracias al trabajo conjunto entre ciudadanos, sociedad civil, iniciativa privada y todos los órdenes de gobierno.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) señala por su parte que Coahuila tiene a las tres ciudades de la entidad que se miden en este indicador, dentro del Top 5 entre las de mejor percepción de seguridad de todo México.

“El Gobierno del Estado ha invertido miles de millones de pesos en el tema de seguridad en acciones de infraestructura, patrullas, uniformes, capacitación, armas, equipamiento, así como en mejorar las condiciones laborales de las y los elementos de las diferentes corporaciones”, señala el comunicado.

En lo que va de la gestión de Manolo Jiménez, se han construido o están en proceso 18 cuarteles para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, así como un Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la construcción de cinco arcos de seguridad carreteros ubicados en zonas estratégicas de nuestra entidad.

En todas estas acciones se han invertido más de ocho mil millones de pesos, y tan solo en 2026 se ejerce un presupuesto sin precedentes para el tema de seguridad, de más de cuatro mil millones de pesos.

“En Coahuila no estamos exentos de que ocurra algún hecho, pero cuando pasa, tenemos la capacidad de actuar de manera determinante y contundente”, señaló Jiménez Salinas.