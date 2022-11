‘Denuncia pública a catedrático de la EAP es para evitar violencias’

“A veces las instituciones no nos pueden resolver las cosas, y lo único que se puede hacer es visibilizar las violencias para evitar que se repitan”, aseguró Nallely, quien denunció desde sus redes sociales plagio y violencia de género de su expareja, un catedrático de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

A pesar de que la defensa del profesor anunció ayer martes que emprendería acciones legales contra ella y la directiva de la escuela, Nallely aseguró que seguirá adelante y contrademandará.

Dijo que la denuncia pública es también por aquellas alumnas o alumnos que han sido “víctimas” de su expareja.

“Ellos (el Consejo Directivo EAP) se sostienen que no hay una denuncia legal, que la quieren por violencia o lo que sea, pero cuando la tuvieron no les importó”, expuso.

Nallely detalló que en 2017 presentó una denuncia penal en contra de Roberto, el catedrático referido, por violencia familiar.

“Al día siguiente aparecieron en mi trabajo un montón de boletines de que yo era una persona peligrosa y yo entendí que si seguía no me iba a ir bien.

“Yo sí di aviso a la Universidad de que le había puesto una denuncia, no les interesó, no me pidieron información y una de las directoras me dijo que no podía tomar en cuenta la denuncia porque era una situación personal, y que lo contrataban por chulo. Pero una persona violenta en lo personal es violenta en lo laboral y en cualquier esfera de nuestra vida. Ellos no tienen la capacidad de ver que lo que me hizo a mi, de abuso, se lo puede estar haciendo a alumnas”, lamentó.

