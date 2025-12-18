Denuncian a ‘fidencista’ de Piedras Negras por presunto abuso contra un menor

Lo que debía ser una sesión de sanación para una lesión de rodilla en Piedras Negras, terminó en una denuncia penal ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

El señalado es Antonio “N”, un hombre que, bajo el alias de “Kassandra”, ofrecía servicios de curandería y espiritismo en el sector poniente de la ciudad.

Los hechos se desencadenaron cuando un adolescente de 17 años acudió al consultorio ubicado sobre la calle San Juan de Ulúa. Antonio “N”, quien se ostenta como “cajita” (receptor del espíritu del Niño Fidencio), inició el ritual de “sobar” al menor. Sin embargo, según la acusación, el sujeto aprovechó un presunto estado de trance para realizar tocamientos lascivos contra el joven.

A diferencia de otros casos que quedan en el silencio por el peso del culto, el menor decidió romper el hermetismo y confesarle lo ocurrido a su abuela. Fue ella quien, sin dudarlo, trasladó el caso a las autoridades para exigir que el “guía espiritual” rinda cuentas ante la ley y no solo ante su altar.

Testigos y vecinos del sector han señalado que el comportamiento de “Kassandra” ya había despertado sospechas, sugiriendo que existen otros menores de edad que habrían pasado por la misma situación bajo la promesa de curaciones milagrosas.

Actualmente, el Ministerio Público integra la carpeta de investigación para formalizar el citatorio y la posible detención del sospechoso, mientras la comunidad de la colonia 24 de Agosto permanece en alerta ante el historial del servidor del “Niño Fidencio”.