Denuncian que México importa papas de ‘desecho’ provenientes de EU sin ninguna restricción por parte de la Federación

Ante la indiferencia de autoridades agrícolas federales, papas de “desecho”, cuya venta está prohibida en Estados Unidos, son importadas del vecino país a México para luego ser comercializadas incluso en las principales tiendas de autoservicio.

Aseguró que introducido a menudo de forma clandestina, el producto es vendido en el mercado nacional, gracias también a la “permisividad” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), denunció el agricultor coahuilense Roberto Garza Villarreal.

En contrapartida, las autoridades agrícolas estadounidenses no permiten la importación de la patata mexicana si, después de una inspección exhaustiva, no pasa sus estrictas pruebas de calidad, declaró.

Al mostrar videos e imágenes de papas importadas en mal estado que se comercian en ciudades como Los Mochis y Hermosillo, el productor indicó que este problema se puede corroborar en muchas localidades del país, incluso en Saltillo.

Informó que, dentro de las normas de operación publicadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos, destaca que las papas tienen que estar libres de enfermedades de plagas cuarentenarias y deben cumplir ciertas normas de empaque, entre otras disposiciones.

A diferencia de ello, “entran a México papas que no cumplen con estas normas, sin embargo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y particularmente su Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) de la Sader, dicen que este asunto no les corresponde a ellos”, expuso Garza Villarreal.

La explicación es que “si las papas ya entraron a México, ellos ya no pueden hacer nada, pues únicamente se pueden detener en la frontera, no obstante, en esta no hay absolutamente nadie revisando los ingresos”, refirió el entrevistado.

De esta manera, “entra a México papa de la calidad que ellos quieran y no hay nadie que lo pueda impedir; al mismo tiempo, la exportación de México hacia Estados Unidos está completamente detenida por un tecnicismo legal”, destacó.

El empresario demandó “que se cumpla la ley; qué se revisen en nuestra frontera los embarques de Estados Unidos, como debe ser, pero que no se hace”.

“Creo que es importante seguir solicitando a las autoridades que se respeten los procedimientos adecuados como ley espejo”, ya que “hasta el momento no ha sido recíproco el acuerdo”, expresó el agricultor a VANGUARDIA.

“Meten más trabas para exportar que para importar papas gringas, como son: análisis de las semillas para siembra, validar el lote, el empaque y tener certificación de exportación, hasta trajes, botas, lentes, guantes, etcétera, piden para sacar muestras; no creo que todo eso se los soliciten a ellos”, explicó.

Dio a conocer que, a nivel de campo, a los paperos se les toma una muestra por cada hectárea sembrada y, para pasar de una hectárea a otra, los inspectores estadounidenses “se cambian de guantes y hasta desinfectan el equipo”.

“Deberíamos pedir al Senasica que revise si los gringos lo están haciendo igual y que, en caso contrario, suspendan las importaciones”, reclamó.

“No he visto —indicó— ni una sola evidencia de como auditan a los americanos y quien los revisa, no hay información”

Mientras tanto, el producto que se introduce a México, proveniente de la Unión Americana, “es puro desecho, sin valor alguno; muchas de esas papas tienen varios meses en bodega, y pasan de contrabando”, manifestó.