Samuel García confirma inversión de NVIDIA por mil mdd en NL; NVIDIA lo niega
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Pese a que Samuel García informó una inversión de un billón de dólares por parte de NVIDIA, la cifra real corresponde a mil millones de dólares
El gobernador Samuel García anunció la llegada de NVIDIA a Nuevo León, con una inversión de mil millones de dólares destinada a la construcción del primer Green Data Center de Inteligencia Artificial en México. Sin embargo, horas después, NVIDIA rechazó dicha inversión.
El anuncio, realizado durante el evento México IA+ | Inversión Acelerada y compartido a través de la cuenta oficial de X de Samuel García, posiciona al estado como un nuevo eje tecnológico en América Latina.“El primer Green Data Center de IA en México se instala en Nuevo León con una inversión de un billón de dólares”, compartió el mandatario.
Es importante señalar que se cometió un error con la traducción de la cifra, ya que el monto correcto equivale a mil millones de dólares. “Un billón” en español (escala larga) equivale a un millón de millones. En contraste, el “one billion” en inglés estadounidense (escala corta) equivale a mil millones. Por lo tanto, el “un billón” español es mil veces mayor y su traducción correcta es “mil millones”.
SAMUEL GARCÍA ANUNCIA MILLONARIA INVERSIÓN DE NVIDIA EN NUEVO LEÓN
En el marco del evento México IA+ | Inversión Acelerada, organizado por la Secretaría de Economía Federal, el CCE y CIPRE Holding, el Gobernador Samuel García anunció la instalación del primer Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e IA con tecnología NVIDIA, liderado por AI-GDC y Cipre Holding.
“@nvidia, la empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 BILLÓN DE DÓLARES. Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León.”
“Por nuestra parte, he dado instrucciones a la secretaria de @Economia_NL para crear la Subsecretaría de Inversión, Innovación e Inteligencia ARTIFICIAL para seguir atrayendo muchas MÁS empresas y grandes proyectos como éste”, publicó el mandatario neoleonés.
El proyecto marcaría un paso decisivo en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del país, alineado con las tendencias globales hacia la digitalización y la sustentabilidad.
UN PROYECTO PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y LA EDUCACIÓN
De acuerdo con el anuncio del gobernador, el Green Data Center se trata de un espacio diseñado bajo criterios ecológicos y de alta eficiencia energética, donde se desarrollarán proyectos enfocados en inteligencia artificial, cómputo de alto rendimiento y análisis de datos.
La iniciativa busca crear un ecosistema tecnológico que vincule al sector industrial, académico y gubernamental, promoviendo la transferencia de conocimiento y el desarrollo de nuevas competencias digitales. Con ello, se espera generar una red de innovación que impacte en áreas como la educación, la automatización industrial y la tecnología sustentable.
El gobernador Samuel García destacó que esta inversión “representa el compromiso de Nuevo León con un modelo económico basado en la innovación, la ciencia y la tecnología”, subrayando que el estado se consolida como “el motor económico de México y el hub tecnológico de la región”.
NVIDIA NIEGA INVERSIÓN MILLONARIA EN NUEVO LEÓN HORAS DESPUÉS DE SER ANUNCIADA POR EL GOBERNADOR
Tras el anuncio realizado por el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, la mañana de este miércoles, acerca de una inversión de mil millones de dólares para el primer Green Data Center de IA en México, la compañía NVIDIA informó que no se realizaría ninguna inversión en la región.
“Nvidia no tiene planes de inversión financiera en Nuevo León”, declaró la empresa en un comunicado a Reuters. “El apoyo de la compañía a la transformación digital y el progreso tecnológico en Latinoamérica se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y desarrollo de talento”.
VANGUARDIA señaló el martes 11 de noviembre que NVIDIA no realiza inversiones directas fuera de Estados Unidos. Esto se debe a que la empresa opera bajo el esquema fabless, concentrándose en la investigación y desarrollo de chips, subcontratando su fabricación en lugar de construir fábricas propias
TE PUEDE INTERESAR: Viene impacto positivo en educación y futuro laboral con ‘fábrica de IA’ de NVIDIA en la región
DATOS CURIOSOS
• NVIDIA es una de las compañías líderes en chips de procesamiento gráfico (GPU) y tecnologías de inteligencia artificial a nivel mundial.
• El término Green Data Center se refiere a instalaciones que minimizan su huella de carbono mediante el uso de energías renovables y sistemas de enfriamiento eficientes.
• Nuevo León ha captado en los últimos tres años más de 40 mil millones de dólares en inversión extranjera, principalmente del sector tecnológico y automotriz.
TE PUEDE INTERESAR: Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
El anuncio brindado por Samuel García sobre la inversión de NVIDIA en Nuevo León dio un giro después de que la compañía de software y fabless haya negado dicho acuerdo.