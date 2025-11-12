Samuel García confirma inversión de NVIDIA por mil mdd en NL; NVIDIA lo niega

El gobernador Samuel García anunció la llegada de NVIDIA a Nuevo León, con una inversión de mil millones de dólares destinada a la construcción del primer Green Data Center de Inteligencia Artificial en México. Sin embargo, horas después, NVIDIA rechazó dicha inversión. El anuncio, realizado durante el evento México IA+ | Inversión Acelerada y compartido a través de la cuenta oficial de X de Samuel García, posiciona al estado como un nuevo eje tecnológico en América Latina.“El primer Green Data Center de IA en México se instala en Nuevo León con una inversión de un billón de dólares”, compartió el mandatario. Es importante señalar que se cometió un error con la traducción de la cifra, ya que el monto correcto equivale a mil millones de dólares. “Un billón” en español (escala larga) equivale a un millón de millones. En contraste, el “one billion” en inglés estadounidense (escala corta) equivale a mil millones. Por lo tanto, el “un billón” español es mil veces mayor y su traducción correcta es “mil millones”.

SAMUEL GARCÍA ANUNCIA MILLONARIA INVERSIÓN DE NVIDIA EN NUEVO LEÓN En el marco del evento México IA+ | Inversión Acelerada, organizado por la Secretaría de Economía Federal, el CCE y CIPRE Holding, el Gobernador Samuel García anunció la instalación del primer Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e IA con tecnología NVIDIA, liderado por AI-GDC y Cipre Holding. “@nvidia, la empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 BILLÓN DE DÓLARES. Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León.” “Por nuestra parte, he dado instrucciones a la secretaria de @Economia_NL para crear la Subsecretaría de Inversión, Innovación e Inteligencia ARTIFICIAL para seguir atrayendo muchas MÁS empresas y grandes proyectos como éste”, publicó el mandatario neoleonés. El proyecto marcaría un paso decisivo en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del país, alineado con las tendencias globales hacia la digitalización y la sustentabilidad.