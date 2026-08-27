Derrumbe de mina en Cuatro Ciénegas deja dos mineros heridos
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Dos mineros resultaron lesionados tras el derrumbe de una parte de una mina ubicada en la sierra de Australia, en Cuatro Ciénegas
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Dos trabajadores resultaron lesionados luego de que parte de una mina se derrumbara mientras realizaban labores en la sierra de Australia, en el municipio de Cuatro Ciénegas.
El accidente ocurrió durante la noche del miércoles y movilizó a elementos de Protección Civil, quienes auxiliaron a los mineros y realizaron su traslado para que recibieran atención médica.
Uno de los lesionados fue identificado como Cristian Maurilio Ayala, quien se desempeña como perforista y presentó una fractura expuesta de tibia y peroné, además de posibles fracturas en dos costillas.
El segundo trabajador, Alan López López, recibió un fuerte golpe que provocó que su casco de protección quedara destrozado y se reportó con posibles fracturas en la clavícula y la mandíbula.
Ambos fueron trasladados al Centro de Salud de Cuatro Ciénegas, donde permanecían bajo valoración médica. Debido a la gravedad de las lesiones, se contemplaba su traslado a un hospital de Monclova para recibir atención especializada.
De manera preliminar, se señaló que la mina presuntamente operaba sin las medidas adecuadas de seguridad; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre las condiciones en que se realizaban los trabajos ni las causas que provocaron el derrumbe.
Las autoridades deberán determinar si existieron omisiones en materia de seguridad y las responsabilidades correspondientes por este accidente.