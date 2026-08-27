Derrumbe de mina en Cuatro Ciénegas deja dos mineros heridos

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Dos trabajadores resultaron lesionados luego de que parte de una mina se derrumbara mientras realizaban labores en la sierra de Australia, en el municipio de Cuatro Ciénegas.

El accidente ocurrió durante la noche del miércoles y movilizó a elementos de Protección Civil, quienes auxiliaron a los mineros y realizaron su traslado para que recibieran atención médica.

Uno de los lesionados fue identificado como Cristian Maurilio Ayala, quien se desempeña como perforista y presentó una fractura expuesta de tibia y peroné, además de posibles fracturas en dos costillas.