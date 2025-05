Desacelera el precio de la gasolina, pero diésel alcanza su máximo histórico en Coahuila

El precio promedio de la gasolina regular y premium en Coahuila desaceleró el aumento que tuvo el año pasado y a inicios de este 2025.

Datos públicos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) revelaron que, en el caso de la gasolina regular, el precio promedio bajó de la barrera de los 24 pesos por litro.

Entre octubre del 2024 y enero del 2025, el precio subió de 23.64 pesos por litro hasta los 24.44, siendo este su precio máximo histórico.

En febrero del 2025 el precio bajó a 24.22 pesos y siguió en descenso con 23.67 en marzo y 23.61 en el mes de abril.

Para el caso de la gasolina premium se percibió una tendencia similar. El precio alcanzó su máximo histórico en enero del 2025 cuando llegó a los 26.29 pesos el litro en promedio.

Dicho precio se alcanzó luego de un crecimiento constante desde octubre del 2024, cuando se registró en 25.49. Posteriormente, el promedio en febrero fue de 26.27 y de 26.04 en marzo. En abril, el promedio de la gasolina regular fue de 26.29 pesos por litro.

No obstante, el diésel ha tenido un comportamiento diferente, pues no se ha interrumpido el crecimiento de su precio por litro. Al igual que en la gasolina, desde octubre de 2024 no ha dejado de incrementar.

Fue en ese mes cuando se registró en 25.28 y el crecimiento ha sido constante hasta alcanzar su máximo histórico en abril del 2025 con 26.51 pesos por litro.

Los precios de gasolina y diésel en abril, último dato disponible en la CRE, son aproximadamente más caros que el mismo mes del 2024.

La verde pasó de 22.91 a 23.61, es decir, 70 centavos más cara. La roja pasó de 25.46 a 26.29, un incremento de 80 centavos por litro. En el caso del diésel, la comparativa es de 1.74 pesos por litro al pasar de 24.77.

PRECIOS DE VENTA SUPERAN PROMEDIO

De acuerdo con la propia CRE, el precio de gasolina y diésel reportado por permisionarios es considerablemente más alto al público en Saltillo.

Por ejemplo, la roja se llega a vender hasta en 27.79 pesos el litro, mientras que la verde llega hasta los 24.99 pesos. El diésel llega al precio de venta de hasta 26.95 pesos el litro.