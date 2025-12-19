Desaparición de hija de buscadora coahuilense cumple un mes sin respuestas

A un mes de la desaparición de Herminia Guadalupe Rivera Rendón y Teresa de Jesús Morales Ontiveros, ocurrida el pasado 19 de noviembre en el estacionamiento de un centro comercial en Mazatlán, Sinaloa, las familias continúan sin información clara sobre su paradero, mientras las autoridades mantienen hermetismo sobre el avance de las investigaciones.

Herminia Rivera es esposa del periodista Rafael Covantes, director del medio Voz Pópuli Mazatlán, e hija de una integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (Fuundec).

TE PUEDE INTERESAR: Alcanza Coahuila cifra récord en turismo: 6 mil 400 mdp de derrama económica en 2025

Ante la falta de información, más de 40 reporteros cuestionaron, el pasado 18 de diciembre, al vicefiscal regional de la zona sur, Isaac Aguayo Roacho, por la falta de resultados y de comunicación con los familiares. Durante el encuentro con la prensa, el funcionario respondió de manera confrontativa.

“Publiquen lo que ustedes quieran y retírense”, expresó el vicefiscal ante los cuestionamientos sobre la investigación. “Si lo que quieren es publicar que no los atendemos o que no damos respuesta, de todos modos lo van a hacer, entonces háganlo, salgan y publíquenlo. Vayan y pidan mi cambio ustedes al Gobernador, corranle, vayan”, dijo a los periodistas.

Tras la polémica, la fiscal general del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reconoció que la actitud del vicefiscal no fue la adecuada y aseguró que el tema ya fue abordado internamente.

Señaló que se analiza una revisión por parte del órgano interno de control y afirmó que la Fiscalía mantiene una política de respeto hacia los medios de comunicación.

En cuanto a la investigación, la Fiscalía informó que el esposo de Herminia ha sido atendido por la Vicefiscalía y que la información proporcionada se limita a lo que permite el marco legal. No obstante, la familia sostiene que no ha recibido datos nuevos desde el inicio del caso.

En entrevista con Ciro Gomez Leyva, este viernes, Rafael Covantes expresó que su familia se encuentra devastada y que su único objetivo es localizar con vida a su esposa. Relató que la noche de la desaparición perdió contacto con ella y que fue hasta horas después, a través de redes sociales, que confirmó que las mujeres que habían sido privadas de la libertad, se trataba de su esposa y su amiga, luego de que la hija de Teresa fuera localizada sola en una plaza comercial.

Señaló que a un mes de los hechos no se ha reportado ningún contacto, mensaje o indicio sobre el paradero de ambas mujeres.

“Yo no ando buscando quiénes fueron las personas, yo lo que ando buscando es a mi esposa, a mí no me interesa quiénes fueron porque yo estoy seguro que fue un error. Lo único que quiero, al igual que mis hijos, que están sufriendo mucho, es que mi esposa regrese con bien y con vida”, dijo.

Ante ello, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad en el País, Omar García Harfuch, para que “volteen a ver a Sinaloa”, donde diariamente, dijo, decenas de personas desaparecen. “Aquí levantan y desaparecen gente como sin nada”, afirmó.

Según información de la Fiscalía General de Sinaloa, cada día se registran en el Estado entre tres y seis denuncias por el delito de privación de la libertad. Por su parte, Fuundec denunció públicamente que la desaparición de Herminia y Teresa evidencia la falta de medidas de prevención y de no repetición, y advirtió sobre el riesgo de que más familias enfrenten situaciones similares.

“Hoy, después de 16 años, denunciamos que justo hace un mes desaparecieron dos mujeres en Mazatlán, Sinaloa: Teresa de Jesús Morales Ontiveros y Herminia Guadalupe Rivera Rendón, una de ellas hija de nuestra compañera del colectivo. La historia se vuelve a repetir para ella y existe el terror de que se repita para más familias que ya lo vivimos. ¿Dónde están las medidas de Prevención? ¿Dónde están las medidas de no repetición? ¿Dónde la verdad y la justicia? ¡No más personas desaparecidas!”, señalaron en un comunicado.